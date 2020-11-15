Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), yerel saatle sabah 06.37'de Mindanao genelinde 6,1 büyüklüğünde bir sarsıntı hissedildiğini açıkladı.
Yerin 15 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin merkez üssünün, bölgeye bağlı San Agustin kentinin 33 kilometre güneybatısında olduğu belirlendi.
Depremin kaynağının tektonik hareketler olduğunu belirten yetkililer, artçı sarsıntıların da geleceği uyarısında bulundu.
Depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2020.11.16 05:50:02 37.8245 26.9952 10.2 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.16 05:44:23 37.8520 26.8223 20.5 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.11.16 05:26:47 37.7645 27.0120 9.1 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.16 05:16:04 37.7895 26.3420 11.4 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2020.11.16 05:02:50 37.8687 26.8763 12.0 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.16 05:00:11 38.0557 26.1548 7.4 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.11.16 04:49:01 37.8150 26.5775 11.6 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.16 04:32:41 37.8952 26.9190 3.6 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.16 04:18:08 37.9617 27.1968 9.1 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.16 04:14:37 37.8783 26.8477 17.2 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.16 04:08:55 37.8260 26.9895 5.3 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.16 03:56:14 37.8368 26.9747 13.8 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.16 03:55:50 37.8650 26.7592 13.4 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.11.16 03:37:06 37.8972 26.9158 7.9 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.16 03:30:57 37.8463 26.7553 4.0 -.- 1.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.11.16 03:12:19 38.0345 27.1248 5.0 -.- 1.9 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) İlksel
2020.11.16 03:05:51 37.8525 26.8953 2.3 -.- 2.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel