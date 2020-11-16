Haftanın ilk günü sona erdi ve jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu'nun oturduğu Doya Doya Moda'da puanlar belli oldu. 42 beden ve üstü yarışmacıların modaya bakış açılarını yansıttığı yarışmada jüriler eleştirilerini yaptı, kimi zaman eğlenceli kimi zaman gergin anlar yaşandı. Peki Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? Hafta içi her gün heyecanla takip edilen Doya Doya Moda'nın bugünkü puanlamasını haberimizde bulabilirsiniz.
16 KASIM PAZARTESİ DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Ceren:11
Bahar:12
Özde:16
Rümeysa:12
Sabiha:20
Birben:20
Aleyna:14
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim 80 puan ile Doya Doya Moda Özde oldu ve altın kolye ve bilekliği kaptı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Özde, Sabiha ve Funda girdi. Elenen isim Funda oldu.
DOYA DOYA MODA SABİHA KİMDİR?
Doya Doya Moda 2. Sezon yarışmacılarından Sabiha Rümeysa Küçükislamoğlu, 1996 yılında dünyaya geldi. Yarışmaya İstanbul'dan katılan ancak aslen Rizeli olan Rümeysa, çiğ köfte dükkanı işletiyor.
Sabiha Rümeysa Küçükislamoğlu, daha önce evlenip boşanmış ve bu evlilikten bir çocuğu var.
Yaşadıkları nedeniyle zaman zaman duygusal anlar yaşayan Sabiha, 'Erkek arkadaş ile ilk buluşma' konseptinde duygusal anlar yaşamış ve şunları söylemişti. "Eşimden çok kısa bir süre önce ayrıldım, bekar bir anneyim. Kötü bir şekilde ayrılmadık, sadece anlaşamıyorduk. Bitirmenin en doğrusu olduğuna karar verdik. Yarışmaya çocuğum için katıldım, tek başıma annelik nasıl yaparım, bunu göstermek için yarışmaya katıldım"