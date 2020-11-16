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    • 16.11.2020 18:24
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    • 16.11.2020 18:24
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    ? 16 Kasım Pazartesi puan durumu!

    ? Sorusunun yanıtı gündemde sıkça araştırılanlar arasında yer aldı. Cuma günü yaşanan ve bir yarışmacının veda ettiği yarışmaya bugün bomba gibi bir isim katıldı. Yeni haftanın ilk gününde konsepte göre giyinen yarışmacılar stillerini sergiledi. Peki puanlar nasıl şekillendi? TV8’de hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan yarışmada günün en yüksek ve en düşük puanları hangi yarışmacılar aldı? İşte 16 Kasım Pazartesi puan durumu…

    takvim.com.tr
    Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu?

    Haftanın ilk günü sona erdi ve jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu'nun oturduğu Doya Doya Moda'da puanlar belli oldu. 42 beden ve üstü yarışmacıların modaya bakış açılarını yansıttığı yarışmada jüriler eleştirilerini yaptı, kimi zaman eğlenceli kimi zaman gergin anlar yaşandı. Peki Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? Hafta içi her gün heyecanla takip edilen Doya Doya Moda'nın bugünkü puanlamasını haberimizde bulabilirsiniz.

    16 KASIM PAZARTESİ DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

    Ceren:11
    Bahar:12
    Özde:16
    Rümeysa:12
    Sabiha:20
    Birben:20
    Aleyna:14

    DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Haftanın birincisi olan isim 80 puan ile Doya Doya Moda Özde oldu ve altın kolye ve bilekliği kaptı.

    DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

    Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Özde, Sabiha ve Funda girdi. Elenen isim Funda oldu.

    DOYA DOYA MODA SABİHA KİMDİR?

    Doya Doya Moda 2. Sezon yarışmacılarından Sabiha Rümeysa Küçükislamoğlu, 1996 yılında dünyaya geldi. Yarışmaya İstanbul'dan katılan ancak aslen Rizeli olan Rümeysa, çiğ köfte dükkanı işletiyor.
    Sabiha Rümeysa Küçükislamoğlu, daha önce evlenip boşanmış ve bu evlilikten bir çocuğu var.
    Yaşadıkları nedeniyle zaman zaman duygusal anlar yaşayan Sabiha, 'Erkek arkadaş ile ilk buluşma' konseptinde duygusal anlar yaşamış ve şunları söylemişti. "Eşimden çok kısa bir süre önce ayrıldım, bekar bir anneyim. Kötü bir şekilde ayrılmadık, sadece anlaşamıyorduk. Bitirmenin en doğrusu olduğuna karar verdik. Yarışmaya çocuğum için katıldım, tek başıma annelik nasıl yaparım, bunu göstermek için yarışmaya katıldım"
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