Akşam kuşağında yayınlanacak olan Alevlere Karşı filmini gören izleyiciler merak ederek detaylarını araştırmaya başladı. Hem farklı konusu hem de güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken filmin yönetmen koltuğunda Tony Chan oturuyor. İşte Alevlere Karşı film konusu nedir? Alevlere Karşı oyuncuları kimler? Ne zaman çekildi? Sorularının yanıtını haberimizde derledik.