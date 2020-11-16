Akşam kuşağında yayınlanacak olan Alevlere Karşı filmini gören izleyiciler merak ederek detaylarını araştırmaya başladı. Hem farklı konusu hem de güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken filmin yönetmen koltuğunda Tony Chan oturuyor. İşte Alevlere Karşı film konusu nedir? Alevlere Karşı oyuncuları kimler? Ne zaman çekildi? Sorularının yanıtını haberimizde derledik.
ALEVLERE KARŞI KONUSU NEDİR?
Çin'deki bir petrol boru hattında yaşanan patlama sonrası şehir büyük zarar görmüştür. Fakat asıl tehlike patlama sonrası oluşan yangın, sülfür dolu kazanlara ulaşırsa ortaya çıkacaktır. Alevler bu kazanlara ulaşırsa, 20 atom bombası gücünde bir patlama yaşanacağı düşünülmektedir. Şehrin itfaiye ekibi büyük patlamayı engellemek için alevlere karşı mücadeleye girer.
ALEVLERE KARŞI OYUNCULARI KİMLER?
Yapım Yılı : 2019
Yönetmen : Tony Chan
Türü : Aksiyon, Dram
Oyuncular : Xiaoming Huang, Jiang Du, Zhuo Tan