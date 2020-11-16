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    • Magazin
    • 16.11.2020 17:32
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    • 16.11.2020 17:32
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    ? ? Ne zaman çekildi?

    Bu akşam televizyon ekranlarına gelecek olan ? Kanalların yayın akışlarını yakından takip eden izleyiciler ? Ne zaman çekildi? Sorularının yanıtlarını merak ederek gündemde sıkça araştırıyor. Vizyona girdiği yıl ilgiyle izlenen film ilk kez televizyonda yayınlanacak. Özellikle aksiyon severlerin ilgiyle izleyeceği i hakkında tüm bilgileri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

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    Alevlere Karşı film konusu nedir?

    Akşam kuşağında yayınlanacak olan Alevlere Karşı filmini gören izleyiciler merak ederek detaylarını araştırmaya başladı. Hem farklı konusu hem de güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken filmin yönetmen koltuğunda Tony Chan oturuyor. İşte Alevlere Karşı film konusu nedir? Alevlere Karşı oyuncuları kimler? Ne zaman çekildi? Sorularının yanıtını haberimizde derledik.

    ALEVLERE KARŞI KONUSU NEDİR?

    Çin'deki bir petrol boru hattında yaşanan patlama sonrası şehir büyük zarar görmüştür. Fakat asıl tehlike patlama sonrası oluşan yangın, sülfür dolu kazanlara ulaşırsa ortaya çıkacaktır. Alevler bu kazanlara ulaşırsa, 20 atom bombası gücünde bir patlama yaşanacağı düşünülmektedir. Şehrin itfaiye ekibi büyük patlamayı engellemek için alevlere karşı mücadeleye girer.

    ALEVLERE KARŞI OYUNCULARI KİMLER?

    Yapım Yılı : 2019
    Yönetmen : Tony Chan
    Türü : Aksiyon, Dram
    Oyuncular : Xiaoming Huang, Jiang Du, Zhuo Tan
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