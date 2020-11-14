Turgut Alp'in gelişi yılan hikayesine döndü. Yeni sezon sözleriyle şaşırtan ters köşe yapıldı. ATV ekranlarında çarşamba günleri zirveyi kimseye kaptırmayan Kuruluş Osman izleyicilerinin bu sezon heyecanla beklediği isimler kadroya tek tek katıldı. Ertuğrul Bey, Savcı Bey, Bamsı Beyrek ve Selcan Hatun'un gelişiyle heyecan doruklara çıktı. Gözler Turgut Alp'in diziye katılacağı güne çevrilmişti. Ancak Acun Ilıcalı'nın kurduğu ve yayın hayatına 1 Ocak'ta başlayacak olan Exxen isimli dijital platformdaki yeni bir projede Cengiz Coşkun'un Yavuz Sultan Selim'i canlandıracağı iddia edildi. Gözler şimdi bu iddiaların ardından yapılacak resmi açıklamalara çevrildi.

YAVUZ SULTAN SELİM'İ CANLANDIRACAK İDDİASI

1 Ocak tarihinde Exxen yayına başlayacağı duyurulan Exxen platformu için bomba bir haber geldi. Acun Ilıcalı'nın kurduğu platformda Cengiz Coşkun Yavuz Sultan Selim'in hayatını anlatacak bir dizi projesiyle ekranlarda olacağı iddia edildi. Ayrıca Coşkun'a dizide Hazal Filizküçükköse'nin Hafsa Hatun'u rolüyle eşlik edeceği iddialar arasında yer alsa da henüz bir açıklama yapılmadı.