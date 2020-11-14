Diriliş Ertuğrul'un son sezonunda efsaneler yaratmıştı! Çok konuşulan o diziye transfer oluyor. Geçtiğimiz yıllarda TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin son sezonunda İlbilge Hatun karakterine hayat veren Hande Soral'ın yeni adresi çok konuşulacak. Hünkar Yaman'ı canlandıran Vahide Perçin'in ayrılığıyla izleyicilerini şaşırtan ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Hande Soral'ı transfer ettiği iddia edildi. Son olarak ortaya atılan iddialara göre güzel oyuncunun dizide etkili bir karaktere hayat vereceği konuşuluyor. Ancak konu hakkında dizinin yapım şirketinden henüz bir açıklama yapılmadı.

HANDE SORAL BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KADROSUNA KATILACAK MI?

Bir Zamanlar Çukurova'nın Hande Soral'ı transfer ettiği iddia edildi. Son olarak ortaya atılan iddialara göre güzel oyuncunun dizide etkili bir karaktere hayat vereceği konuşuluyor. Ancak konu hakkında dizinin yapım şirketinden henüz bir açıklama yapılmadı.