Duyunca küplere binecek. Kuruluş Osman 34. bölüm fragmanında keferenin tekerlerine çomak sokuyor. ATV ekranlarında reyting rekorları kırmaya devam eden Kuruluş Osman'da bu hafta dikkat çeken gelişmeler peşi sıra yaşandı. Osman Bey düşmanların tüm planlarını bozarak Geyhatu oğlu Mönke'yi teslim ederek obasının akıbetini değiştirdi. Ardından yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitledi. Tekfur Nikola Kulucahisar Kalesi'ni askerleriyle işgal etti. Osman Bey bu olay üzerinde toyun toplanmasını beklemeyerek harekete geçti ve Nikola'nın canını yakacak bir hamle yapıyor. Bölümün ardından yayınlanan Kuruluş Osman 34. bölüm fragmanında ağabey-kardeş kavgası farklı bir hal alıyor. İşte Kuruluş Osman 34. bölüm fragmanında yaşanacak olaylar

KURULUŞ OSMAN 33. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Ertuğrul Gazi oğlu Osman! Ne pusatımı emanet ederim ne de kardeşlerimi!"

Kulucahisar Kalesi Bizans'ın eline geçiyor, Osman Bey ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya geliyor.