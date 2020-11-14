Ekranların sevilen dizisi için dikkat çeken bir karar verildi. Cuma günleri Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Babil dizisiyle ilgili flaş bir karar verildi. Ay Yapım'ın yapımcılığı üstlendiği, bütçesiyle dikkat çeken ve oyuncu kadrosunda Halit Ergenç, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu, Mesut Akusta, Aslı Enver ve Onur Saylak'ın yer aldığı dizi 20. bölümüyle ekranlara veda edecek. İzleyiciler bu kararın ardından Babil dizisinin ekranlara ne zaman veda edeceğini ve dizi yerine Star TV'de hangi dizinin yayınlanacağını merak ediyor.

EKRANLARA VEDA EDECEK Mİ?

Ay Yapım'ın yapımcılığı üstlendiği Babil dizisinin 20. bölümde ekranlara veda edeceği konuşulmaya başlandı. Ancak konu hakkında henüz yapımcı şirketten ve kanalda bir açıklama gelmedi.