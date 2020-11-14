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    • 14.11.2020 17:57
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    SON DAKİKA: 'ndan iyi haber: 1-2 gün hastanede kalacağım

    Son dakika haberine göre, önceki gün bir televiyon programına katılmış, yayın sonrası kuliste fenalaşan 'uzaylı türkücü' olarak anılan yoğun bakımdan çıktı.

    'Uzaylı türkücü' olarak anılan yoğun bakımdan çıktı. Mustafa Topaloğlu önceki gün bir televiyon programına katılmış, yayın sonrası kuliste fenalaşan Topaloğlu hemen bir ambulans ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Topaloğlu'na anjiyo yapılmıştı.




    Topaloğlu'ndan güzel haber geldi. Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından Topaloğlu odaya alındı. Topaloğlu sevenleri için hasta yatağında, "Duyarlılığınıza minnettarım. Gayet iyiyim. Sadece 1-2 gün hastanede kalacağım" dedi.

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    Haberler Magazin SON DAKİKA: Mustafa Topaloğlu'ndan iyi haber: 1-2 gün hastanede kalacağım