Buket Ela kimdir? Kim Milyoner Olmak İster’de yarışan Buket Ela ne kadar kazandı?

Buket Ela kimdir? Kim Milyoner Olmak İster Buket kimdir, kaç yaşında, ne kadar kazandı? ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan Buket Ela isimli bir genç azmiyle örnek olurken Türkiye'ye duygusal anlar yaşattı. İşitme engelli Buket'in azmi herkese örnek oldu.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER BUKET KİMDİR?
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu olan Buket Hanım, Boğaziçi Üniversitesi Dil bilim Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışıyor ayrıca da çocuklara gönüllü olarak işaret dili dersleri veriyor.
Milyoner tarihinde bir ilkin gerçekleştiği gecede yarışmacı Buket Ela Demirel Erol aynı zamanda izleyenlere bir farkındalık mesajı da verdi. Yaşadığı işitme kaybı nedeniyle yaşamında zor süreçlerden geçen Buket Hanım programda hayat tecrübelerini anlatırken "Engel bir hastalık değil, yaşam biçimidir" sözleri ile de milyonları bu konuda farkındalığa davet etti.
İZLEYENLERİ GÖZYAŞLARINA BOĞDU!
Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster son bölümü ile 7 Kasım 2020 Cumartesi akşamı izleyicileri ile buluştu. Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de, yarışmacı Buket Ela Demirel Erol hem ağladı hem ağlattı.
Buket Hanım izleyenlere duygusal anlar da yaşattı. Küçük yaşta geçirdiği havale sonucunda ağır düzeyde işitme kaybı yaşayan Buket Ela Demirel Erol yaşadıklarını ağlayarak anlattı. Buket Hanım yarışmadaki başarısı ve yaşadıkları sonrası hayattaki güçlü duruşu ile izleyenlerin gönlünde adeta taht kurdu. Küçük yaşta geçirdiği rahatsızlık sonrası işitme kaybı yaşayan Buket Ela Demirel Erol 7'den 70'e izleyenlerin takdirini kazandı.
İşaret dili ile Türkçe konuşma dili arasında büyük farklılıklar olduğunu ifade eden yarışmacı kendisine yöneltilen bir soruyu dil farklılığı nedeniyle anlamakta güçlük çekince yarışmada duygusal anlar yaşandı.
Buket Hanım'a stüdyoda bulunan işaret dili uzmanı yardımcı olurken yarışmacı bu soruya da doğru yanıt verdi ve başarılı performansıyla tüm Türkiye'nin takdirini topladı.