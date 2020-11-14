Buket Ela kimdir? Kim Milyoner Olmak İster’de yarışan Buket Ela ne kadar kazandı?

Buket Ela kimdir? Kim Milyoner Olmak İster Buket kimdir, kaç yaşında, ne kadar kazandı? ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan Buket Ela isimli bir genç azmiyle örnek olurken Türkiye'ye duygusal anlar yaşattı. İşitme engelli Buket'in azmi herkese örnek oldu.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER BUKET KİMDİR?

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu olan Buket Hanım, Boğaziçi Üniversitesi Dil bilim Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışıyor ayrıca da çocuklara gönüllü olarak işaret dili dersleri veriyor.