Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan Bir Zamanlar Çukurova'dan yeni oyuncu transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Hünkar Yaman'ı canlandıran Vahide Perçin'in diziden ayrılması şok etkisi yaratmıştı. Ortaya atılan son iddialara göre dizinin yapımcı şirketinin 2019 yılında Diriliş Ertuğrul dizisinde İlbilge Hatun karakterini canlandıran Hande Soral'ı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin kadrosuna kattığı konuşulmaya başlandı. Hande Soral'ın ATV ekranlarında reyting rekorları kırmaya devam Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hangi role hayat vereceği ise akıllarda bir soru işareti olarak yer almaya başladı.

HANDE SORAL BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KADROSUNA KATILACAK MI?

Bir Zamanlar Çukurova'nın Hande Soral'ı transfer ettiği iddia edildi. Son olarak ortaya atılan iddialara göre güzel oyuncunun dizide etkili bir karaktere hayat vereceği konuşuluyor. Ancak konu hakkında dizinin yapım şirketinden henüz bir açıklama yapılmadı.