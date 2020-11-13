Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan Bir Zamanlar Çukurova'dan yeni oyuncu transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Hünkar Yaman'ı canlandıran Vahide Perçin'in diziden ayrılması şok etkisi yaratmıştı. Ortaya atılan son iddialara göre dizinin yapımcı şirketinin 2019 yılında Diriliş Ertuğrul dizisinde İlbilge Hatun karakterini canlandıran Hande Soral'ı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin kadrosuna kattığı konuşulmaya başlandı. Hande Soral'ın ATV ekranlarında reyting rekorları kırmaya devam Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hangi role hayat vereceği ise akıllarda bir soru işareti olarak yer almaya başladı.
HANDE SORAL BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KADROSUNA KATILACAK MI?
Bir Zamanlar Çukurova'nın Hande Soral'ı transfer ettiği iddia edildi. Son olarak ortaya atılan iddialara göre güzel oyuncunun dizide etkili bir karaktere hayat vereceği konuşuluyor. Ancak konu hakkında dizinin yapım şirketinden henüz bir açıklama yapılmadı.
HANDE SORAL KİMDİR?
Hande Soral 2 Şubat 1987 yılında Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya geldi. Bensu ve Betirhan adından ikiz kardeşleri var ve Soral gibi oyunculuk yapıyorlar.
İlkokul ve ortaokulu Bursa'da bitirdi. Lise öğrenimini yine Bursa'da olan İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Üniversite öğrenimi için İstanbul'a geldi ve Bilgi Üniversitesi'nin Psikoloji bölümünde eğitimini tamamladı.
2008 yılında Soral'ın 'Komedi Dükkanı' adlı programı izlemeye gitmesi ile tüm hayatı değişti. Tolga Çevik'in oynadığı Fırat Parlak'ın yönetmenlik yaptığı 'Komedi Dükkanı' adlı programa Çevik Soral'ı misafir olarak sahneye çıkardı.
Yönetmen Parlak Soral'ın performansını beğendi ve ona oyuncu olayı teklif etti. Bu teklif üzerine Soral'ın tüm hayat çizgisi değişti ve oyunculuğa yöneldi.
Bugüne kadar pek çok dizi filmde rol alan ünlü oyuncu son olarak Diriliş Ertuğrul'un son sezonunda İlbilge Hatun karakterine hayat vermiştir.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
SEVDA NEDEN TUTUKLANDI?
Tüm Çukurova tabutunun başında Hünkar'a hakkını helal eder. Tam o sırada camiye giren Sevda da tabutun başına yürümeye kalkar ama Züleyha onu durdurup, yanına alır.Demir ve Çukurovalılar şaşkın, konaktakiler ise kızgın halde Sevda'ya bakarlarken, avluya bir de jandarma gelecektir!
ÇUKUROVA'DA HÜNKAR YOK!
Hünkar'ın cenazesi gözyaşları içinde camiden mezarlığa taşınır. Herkes kendi Hünkar'ı için ağıt yakmaktadır. Hünkar'ın kaderlerini değiştirip, aynı hikayeye dahil ettiği herkes ilk kez aynı hüzünde bir araya gelir! Demir hayattaki en büyük desteğini, gücünü yitirmenin, Fekeli kalbinin yarısını toprağa vermenin hüznündedir. Son günlerde yaptıklarıyla, gidişi Züleyha'ya da ikinci kez annesini kaybetmenin acısını yaşatmaktadır. Yılmaz bile şaşkın ve üzgündür. Eve gelen giden bitmez, dualar okunup, helvalar dağıtılırken Haminne kendi dünyasında kızının huzurunun peşine düşecektir. Haminne artık, Hünkar'ın evladı Züleyha'ya emanettir.
ZÜLEYHA KATİLİN PEŞİNDE!
Demir ve Fekeli, Hünkar'ın katilini bulmak için ant içerken, olaylar kimsenin bugün kadar görmediği bir Züleyha'yı ortaya çıkaracaktır! Sokaklara dökülüp linç yapmaya kalkan Adanalıları, elinde silah ile Züleyha durduracak! Ardından o da Hünkar'ın katilini bulmak için yemin edecektir!