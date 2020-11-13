La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? Araştırmaları devam ediyor. Final sezonu olacağı için sevenleri üzülse de bir yandan da yeni sezonda neler yaşanacağını merak ediyor. Netflix dizisinin sayfasında "Kesin bilgi: Final sezonu yakında" notunu düşerken daha da heyecanlandırdı. Peki fragman yayınlandı mı, La Casa De Papel yeni sezon ne zaman yayınlanacak. Sadece Netflix üzerinden izlenebilen, izlenme rekorları kıran dizi serisi La Casa De Papel oyuncuları kimler?