Duruşma 4 Şubat 2021 tarihine ertelendi.

EFECAN ŞENOLSUN KİMDİR?

Efecan Şenolsun, 11 Eylül 1992 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Efecan Şenolsun'un kardeşi kendisi gibi oyuncu olan Melisa Şenolsun'dur. Lise'de ikinci siniftayken oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gitti. Ajansdan verdikleri metni oynadı ve işe girdi. Babasının isteği üzerine İzmir'e dönüp liseyi tamamladı. Sonra Bilgi Üniversitesini kazandı. Daha sonra 'Güneşi Beklerken'de oynadı. 'Bu Şehir Senindir' isimli kısa filmle festivallerden ödül aldı. 'Kocan Kadar Konuş'ta da konuk oyuncuydu. Kız kardeşi Melisa Şenolsun'da kendisi gibi oyuncudur. Oyunculuğu ve müziği tutku yapmış sporcu kimliği ile bilinen Efecan Şenolsun, aynı zamanda profesyonel boksördür.