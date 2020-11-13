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Cennet Mahallesi'nin küçük Ayşe'si Belemir Temizsoy güzelliğiyle hayran bıraktı! Aradan 16 yıl geçti...

Cennet Mahallesi dizisinin en küçük üyesi Ayşe, son haliyle herkesi şaşırttı. Ayşe karakterine hayat veren Belemir Temizsoy, 2004 yılında henüz 8 yaşındaydı... Sosyal medya hesabında sık sık fotoğraf paylaşan genç oyuncu, değişimi ile dikkat çekti. Cennet Mahallesi'nin ardından ekrandan uzaklaşan Belemir Temizsoy, kendi adını taşıyan bir YouTube kanalı açtı. Temizsoy, dizi anılarını da sayfasında paylaşıyor. Kimi annesiyle kulislere taşındı, kimi set aralarında babasını bekledi, kimi ise tesadüfen sahne ile tanıştı. O isimler büyüdü, şimdilerde milyonların takip ettiği sanatçılar oldu. İşte çocukluk hali ile tanıdığımız Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy...

13.11.2020 13:45 - Son Güncelleme: 13.11.2020 13:45
Cennet Mahallesi'nin küçük Ayşe'si Belemir Temizsoy güzelliğiyle hayran bıraktı! Aradan 16 yıl geçti...

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy o zamanlar 8 yaşındaydı. Şimdilerde güzel bir genç kız olan Belemir Temizsoy'un son hali dikkat çekti. İşte dizide Pembe'nin kızı Ayşe'yi canlandıran Belemir Temizsoy'un son hali ve ünlülerin yıllar önceki çocukluk halleri...

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Cennet Mahallesi'nin küçük Ayşe'si Belemir Temizsoy güzelliğiyle hayran bıraktı! Aradan 16 yıl geçti...

ALİŞAN

Cennet Mahallesi'nin küçük Ayşe'si Belemir Temizsoy güzelliğiyle hayran bıraktı! Aradan 16 yıl geçti...
Cennet Mahallesi'nin küçük Ayşe'si Belemir Temizsoy güzelliğiyle hayran bıraktı! Aradan 16 yıl geçti...
Cennet Mahallesi'nin küçük Ayşe'si Belemir Temizsoy güzelliğiyle hayran bıraktı! Aradan 16 yıl geçti...

MERVE DİZDAR

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