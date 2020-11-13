Cennet Mahallesi'nin küçük Ayşe'si Belemir Temizsoy güzelliğiyle hayran bıraktı! Aradan 16 yıl geçti...

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy o zamanlar 8 yaşındaydı. Şimdilerde güzel bir genç kız olan Belemir Temizsoy'un son hali dikkat çekti. İşte dizide Pembe'nin kızı Ayşe'yi canlandıran Belemir Temizsoy'un son hali ve ünlülerin yıllar önceki çocukluk halleri...