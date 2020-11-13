Severek izlenen diziler arasında yer alan Arka Sokaklar kadrosunu genişletmeye devam ediyor. İki başarılı oyuncuyu daha kadrosuna katan dizi izleyicilerini meraklandırdı. Serhat Midyat ve Gaye Gürsel Arka Sokaklar kadrosuna dahil oldu ve bunu duyan izleyiciler hangi rollerde yer alacaklarını merak ederek arama motorları üzerinden araştırmaya başladı. Aynı zamanda Arka Sokaklar'ın yeni oyuncuları Serhat Midyat ve Gaye Gürsel'İn hayatına dair bilgileri de sorgular oldu. İşte tüm detaylar…
YENİ OYUNCU HEYECANI
Serhat Midyat ve Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın 565'inci bölümünde kadroya dahil oluyor.
Serhat Midyat, Rıza Baba'nın peşinde olduğu "Servan" karakteriyle; Gaye Gürsel ise yolları bir şekilde Hüsnü Başkomiser ile kesişen "Esra" karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.
ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Engin Müdürün kararıyla alınan Rıza Babayı kurtarma operasyonu ortalığı karıştırıyor!
Engin önderliğindeki ekibimiz Rıza Baba'yı kurtarmak için Nuran'ı, Civan'a verip takası gerçekleştirir. Civan, Nuran'ı minibüsüne bindirip kaçarken, Engin'den gelen telefonla sarsılır. Ümit Amir, Engin'e karşı tavırlıdır. Yapılanın cezasız kalmaması gerektiğini düşünerek avukat Başak için baroya şikayette bulunur. Bu sırada Başak'ın babası İhsan, kızının Engin ile ilişkisine onay vermez.
Rıza baba Ankara'dan eski dostu bürokrat Yalçın'dan, Mesut'un göreve dönüş durumuyla ilgilenmesi için ricada bulunur. Yalçın, Rıza'yı kırmaz ve İstanbul'a gelir. Yalçın eşi Şermin'den bir süre önce boşanmıştır. Eski kayınbiraderi Şener ile buluşup yemeğe giderler. Şener alkolü fazla kaçırır ve Kemalettin'in ağına düşer. Yalçın, Rıza Baba'dan yardım ister. Ekip, Şener'in peşine düşer. Bu sırada Mesut dosyasının hemen çözümü içinde ellerine minik bir koz geçer.
Tunç'un psikolojik durumu iyiye gitmiyordur. Selinle arayı düzeltmeye çalışan Mesut, Tunç'la ilgilenmek zorunda olduğu için Selinle yakaladığı son fırsatı da kaçırır.
SERHAT MİDYAT KİMDİR?
inema ve dizi oyuncusu. 22 Aralık 1966, İstanbul doğumlu. Oyunculukla ilgili çeşitli eğitimler aldı. 2005 yılında Son Çıkış dizisiyle televizyon dünyasına girdi. Avlu dizisinde konuk oyuncu oldu. 2018'de TRT ekranlarına gelen Halka dizisinde Altan karakterini canlandırdı.
GAYE GÜRSEL KİMDİR?
Gaye Gürsel, 1980 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Gaye Gürsel, daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimini tamamladı.
Kameralar karşısına ilk kez 2004 yılında yayınlanan Haziran Gecesi isimli dizide canlandırdığı Ninan karakteriyle geçen Gaye Gürsel, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Safiye rolüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.
Kaybolan Yıllar, Tutkunum Sana, Asi, Elif, Dersimiz Atatürk, Makber, Öğretmen Kemal, Gelecek Uzun Sürer, İşler Güçler, Kurtlar Vadisi Pusu, Bu İşte Bir Yalnızlık Var, Senin Uğruna, Meleklerin Mucizesi ve Müthiş Bir Film gibi bir çok dizi ve sinema filminde rol alan Gaye Gürsel, Youtube kanalı açarak tasarım, ev yenileme gibi hobi videoları çekip paylaşmaktadır.