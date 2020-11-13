YENİ OYUNCU HEYECANI



Serhat Midyat ve Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın 565'inci bölümünde kadroya dahil oluyor.

Serhat Midyat, Rıza Baba'nın peşinde olduğu "Servan" karakteriyle; Gaye Gürsel ise yolları bir şekilde Hüsnü Başkomiser ile kesişen "Esra" karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?



Engin Müdürün kararıyla alınan Rıza Babayı kurtarma operasyonu ortalığı karıştırıyor!



Engin önderliğindeki ekibimiz Rıza Baba'yı kurtarmak için Nuran'ı, Civan'a verip takası gerçekleştirir. Civan, Nuran'ı minibüsüne bindirip kaçarken, Engin'den gelen telefonla sarsılır. Ümit Amir, Engin'e karşı tavırlıdır. Yapılanın cezasız kalmaması gerektiğini düşünerek avukat Başak için baroya şikayette bulunur. Bu sırada Başak'ın babası İhsan, kızının Engin ile ilişkisine onay vermez.