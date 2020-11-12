SADAKATSİZ DİZİSİ HANGİ GÜN?

Çarşamba akşamları saat 20:00'de Kanal D'de yayınlanıyor.

SADAKATSİZ 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çevresini saran yalan ve ihanet çemberinin gitgide köşeye sıkıştırdığı Asya, oğlunu ve düzenini korumak için son kozunu oynamaya karar verir. Tüm gerçeklerin ortaya çıktığı yemek masasında ve sonrasında yaşanacak yüzleşmeler tüm dengeleri kökünden sarsacaktır.

Asya'nın Volkan ve Derin arasındaki yasak aşkı herkese anlatmasından sonra Volkan hamlesini yapıyor. Asya ile bildiği bütün gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlı olan Volkan, Asya'yı geçmişinden vuruyor! Asya'nın ailesinin geçirdiği kazadaki sis perdesi Volkan'ın açacağı velayet davasında etkili olacak mı? Asya bu hamleye nasıl tepki verecek?

SADAKATSİZ KONUSU NEDİR?

Medyapım tarafından bu sezon için Kanal D'ye Doktor Foster Dizisinden uyarlanacak olan sadakatsiz kadın erkek ilişkilerini ve evliliği sorgulayan bir konuyla ekrana geliyor.

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan (Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali'ye (Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır.