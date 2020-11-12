Barbaros martaval atanları denize gömecek. Diriliş'in Ertuğrul'u ile Sen Anlat Karadeniz'in Vedat'ı efsane dönüş yapmak için hazırlanıyor. Barbaros dizisinin yayınlanacağı gün için geri sayım sürüyor. Son olarak başrol oyuncuları Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe dizinin yapım şirketinde bir araya geldi. Dizide Barbaros Hayrettin Paşa'ya Ulaş Tuna Astepe, ağabeyi Oruç Reis'e ise Engin Altan Düzyatan hayat verecek. Paylaşılan bu karenin ardından Barbaros dizisinin ne zaman başlayacağı tarihi dizi meraklıları tarafından yanıtlanması gereken bir soru olarak kaldı. Dizide denizlerin fatihi olarak anılan Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayat hikayesi anlatılacak.

İKİ BAŞROL YAN YANA GELDİ

Dizide Engin Altan Düzyatan Oruç Reis'i ve Barbaros'u ise Ulaş Tuna Astepe canlandıracak. İki ünlü isim yapım şirketinde bir araya geldi. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Barbaros dizisinin ne zaman başlayacağı akıllarda bir soru işareti olarak yer alıyor.