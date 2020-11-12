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    • 12.11.2020 11:37
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    SON DAKİKA: 'nin konuştuğu evdeki 'öteki' kadın skandalında tanık abla konuştu: Erkekler de sütyen takar

    Son dakika haberine göre, ‘evdeki ’ kocası çıkan ünlü televizyoncu A.B.’nin eşine açtığı boşanma davasında önemli bir gelişme yaşandı. A.B.’nin ablası N.A mahkemede tanıklık yaptı. N.A. yeğeninin oyun oynarken gördüğü kadın iç çamaşırı üzerine, ‘Erkekler de sütyen takar’ dediğini aktardı. Mahkeme ayrıca dosyaya bilirkişi olarak bir psikolog atadı. Bilirkişinin hazırladığı rapor dava dosyasına girdi. Raporda 5 yaşındaki çocuğun babası K.B.’ye ‘Neden etek giyiyorsun’ dediği, babanın ise ‘Denemek istedim’ şeklinde cevapladığı anlatıldı.

    sabah.com.tr
    Evdeki 'öteki' kadın skandalında flaş gelişme

    Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Ünlü televizyoncu A.B. ile kocası K.B arasında görülen boşanma davasında 'tanık' olarak dinlenen A.B'nin ablası N.A, mağdur olan 5 yaşındaki yeğeni ile arasında geçen diyalogları paylaştı.



    ERKEKLER DE SÜTYEN TAKAR
    İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'nde tanıklık yapan N.A ifadesinde şunları anlattı: "Kendi oğlumla, yeğenim sık sık beraber oyun oynardı. Bir gün oyun oynadıkları sırada kardeşim A.B. çamaşır asıyordu. Yeğenim kardeşimin iç çamaşırını gördü ve almaya çalıştı. 'Erkekler de sütyen takar' dedi. Biz yok öyle bir şey falan dedik. Geçiştirmeye çalıştık ancak yeğenim, 'Ama babam da takıyor' şeklinde cevap verdi.




    BABASINI KADIN GİBİ ÇİZMİŞ
    Yeğenim yine anaokulundaki derste bir resim çizmiş. Çizdiği resimde babasını kadın gibi çizdiğini gördüm. Erkeklerde uzun saç olmayacağını söyledim. O da 'Bazen babamda oluyor' şeklinde cevap verdi."



    MAHKEME BİLİRKİŞİ ATADI
    Mahkeme ayrıca dosyaya bilirkişi atanmasına karar verdi. Dosyaya atanan bilirkişi Adli Destek Görevlisi Psikolog Y. D.'den, mağdur çocuğun yaşadıklarının çocuk üzerinde etkilerine dair psikolojik bir değerlendirme yapılması istedi. Psikolog Y. D. mahkemeye bir bilirkişi raporu sundu.




    Raporda, anaokuluna giden çocuğun babasına 'Neden etek giyiyorsun' dediği, babanın ise 'Denemek istedim' şeklinde cevap verdiği ifade edildi. Raporda ayrıca mağdur çocuğun konuyla ilgili detay vermekten kaçındığı, çoğunlukla konuyu değiştirdiğine vurgu yapıldı.






    'TRAVMATİK İŞKENCE UYGULADI'
    Ünlü televizyoncu A.B ise davada baba K.B.'nin cinsel gelişimini yeni oluşturan çocuğa çarpık cinsel bilgilendirmelerde bulunarak, 'travmatik işkence' yaptığına dikkat çekti. Gelen haberde boşanma davası sürüyor.

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