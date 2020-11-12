Kuruluş Osman alplerin pabucunu dama atacak transfer bombasını patlattı. Kuruluş Osman dizisi ikinci sezonunda kadrosuna pek çok ünlü ismi dahil etti. Cüneyt Arkın'dan Tamer Yiğit'e, Seçkin Özdemir'den Erkan Avcı'ya, Seray Kaya'dan Kanbolat Görkem Arslan'a kadar birçok ismi kadrosuna katan diziye ünlü bir isim daha katılıyor. Dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ dünyaca ünlü kick boks ustası Zabit Samedov'un Kuruluş Osman dizisine katıldığı müjdesini izleyicilerle paylaştı. İzleyiciler Zabit Samedov'un dizide hangi karaktere hayat vereceğini merak etmeye başladı.

KURULUŞ OSMAN'A YENİ İSİM AZERBAYCAN'DAN...

Mehmet Bozdağ yaptığı açıklamada, "Tüm dünyada başarılarıyla göğsümüzü kabartan Azerbaycanlı kick boks ustası Zabit Samedov, Kuruluş Osman dizisine katıldı. Can Azerbaycan'a selam olsun. Ordularımız Muzaffer olsun" dedi.