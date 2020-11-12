Pazartesi akşamları TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde bu hafta yaşanan gelişmeler heyecanı doruklara çıkardı. Son bölümde Sencer Batınilerin kirli yüzünü ifşa ederek onların kutsal emanetlerini ele geçirmiş ve beklenmedik bir olay meydana gelmişti. Yorgos ve adamları Ahmed Sencer'i tuzağa düşürmüştü. Yorgos, kardeşinin intikamını almak için Sencer'e ağır yaralar verip uçurumdan aşağı atmıştı. Sencer bulunduktan sonra etrafındaki herkes onu durumunun nasıl olacağına merak kesilmişti. Bu hafta yayınlanan bölümün ardından Uyanış Büyük Selçuklu 8. bölüm fragmanı izleyici karşısına çıktı. İşte yeni bölümde yaşanacak gelişmeler...

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Batınilerin kirli yüzünü aşikâr eden Sencer, Melikşah'a verdiği sözü üzerine, Batınilerin kutsal emanetlerini ele geçirmiş, Behram'ı da esir almayı başarmıştı. Fakat beklenmedik bir hadise gerçekleşmiş, Yorgos'un tuzağına düşmüştü.