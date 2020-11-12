Pazartesi akşamları TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde bu hafta yaşanan gelişmeler heyecanı doruklara çıkardı. Son bölümde Sencer Batınilerin kirli yüzünü ifşa ederek onların kutsal emanetlerini ele geçirmiş ve beklenmedik bir olay meydana gelmişti. Yorgos ve adamları Ahmed Sencer'i tuzağa düşürmüştü. Yorgos, kardeşinin intikamını almak için Sencer'e ağır yaralar verip uçurumdan aşağı atmıştı. Sencer bulunduktan sonra etrafındaki herkes onu durumunun nasıl olacağına merak kesilmişti. Bu hafta yayınlanan bölümün ardından Uyanış Büyük Selçuklu 8. bölüm fragmanı izleyici karşısına çıktı. İşte yeni bölümde yaşanacak gelişmeler...
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Batınilerin kirli yüzünü aşikâr eden Sencer, Melikşah'a verdiği sözü üzerine, Batınilerin kutsal emanetlerini ele geçirmiş, Behram'ı da esir almayı başarmıştı. Fakat beklenmedik bir hadise gerçekleşmiş, Yorgos'un tuzağına düşmüştü.
Yorgos, kardeşinin intikamını almak için Sencer'e ağır yaralar verip onu bulundukları uçurumdan aşağı atmıştı. Selçuklu askerlerinin ve Kınık Obası alplarının dört bir koldan aradığı, ölümle pençeleşmekte olan Sencer bulunabilecek midir?
Öte yandan ağabeyini kurtarmak için harekete geçen Elçin, Terken'in oyununa gelmişti, ağabeyini bulmayı umduğu yerde kendisini Melikşah'ın beklediğini görüp hayal kırıklığına uğramıştı.
Elçin'in ihanetine öfkelenen Melikşah, Elçin'e nasıl bir ceza verecektir? Elçin'in asıl niyetini ifşa edip Melikşah'tan takdir bekleyen Terken'i nasıl bir sürpriz beklemektedir?
Bu sırada Gazali'nin yaşayıp yaşamadığını öğrenmek için Hayyam'ın evini yakan Hasan Sabbah'ın ardında bıraktığı ipucu Nizamülmülk'ün eline geçmişti. Nizamülmülk, ipucunu takip ederek Hasan Sabbah'ın ihanetini ayyuka çıkartabilecek midir?
Bunun yanı sıra Nizamülmülk, Sencer'in kayıp haberini aldığında yüreğine mühürlediği sırrını Melikşah'a açıklayacak mıdır?
Batınilerin devleti yıkmaya yönelik faaliyetlerine son vermenin eşiğine gelen Sencer, bu eşikte zorlu bir imtihanla karşı karşıya kalmıştır.
Batınilerin savlarını halk nazarında çürüten Gazali'yi öldürmekle görevlendirilmiştir. Bu görevin öncesinde bir hücreye kapatılan Sencer, dışarıyla bağlantı kurabilmek için tek şansını kullanıp Turna'ya ulaşmayı denemiştir.
Turna, Sencer'in ilaç şişesi içinde gönderdiği pusulayı fark edebilecek midir? Şişedeki not Nizamülmülk'ün eline geçecek midir?