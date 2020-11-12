Doya Doya Moda'da 42 beden ve üstü yarışmacılar modaya bakış açılarını yansıtıyor. Büyük beden yarışmacıların stillerini sergilediği ilgiyle izlenen yarışma Doya Doya Moda'da haftanın dördünce gününde jüriler tarafından günün eleştirileri yapıldı ve puanlar verildi. Günün puanlarının haftanın finalini yakından etkilediği yarışmada en yüksek ve düşük puanları kimler aldı? Doya Doya Moda birincisi bugün hangi yarışmacı oldu? 12 Kasım Perşembe Doya Doya Moda puanlaması haberimizin içeriğinde yer alıyor
12 KASIM PERŞEMBE DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Ceren:17
Funda:7
Özde:19
Rümeysa:15
Sabiha:7
Birben:14
Aleyna:19
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim 89 puan ile Doya Doya Moda Özde oldu ve altın kolye ve bilekliği kaptı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Birben ve Tuğçe girdi. Elenen isim Tuğçe oldu.
DOYA DOYA MODA ÖZDE KİMDİR?
Yarışmaya Mersin'den dahil olan Özde Karacan, 28 yaşında. Takı ve Aksesuar işleri ile uğraştığı bir dükkanı olan Karacan, ilk sezonunda katıldığı Doya Doya Moda'da kısa süre kalmasına rağmen adından söz ettirmişti. Giyim tarzı ile jüri üyelerinin dikkatini çeken Karacan 'haftanın birincisi olarak genç kızlara modayı öğreteceğim' sloganı ile iddialı bir yarışmacı olduğunu göstermişti. Doya Doya Moda 2. Sezonuna 24 Ağustos'ta dahil olan Özde, ilk sezonda olduğu gibi 2. Sezonda da katıldığı ilk hafta birincilik alarak iddiasını ortaya koydu.
RÜMEYSA BUYURAN KİMDİR?
Doya Doya Moda'nın 2. sezon yarışmacılarından Rümeysa Buyuran, 22 yaşında aslen Rizeli, 1.68 boyunda 95 kilo 46 beden. Tarzına çok güvendiğini söyleyen yarışmacı, "Bulunduğum yerde dikkat çekmeyi severim. Çünkü kendime güveniyorum. Herkes bana baksın istiyorum. Rakiplerim tabii ki benden korkmalı" dedi.