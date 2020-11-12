Lise eğitiminin ardından Aydoğan Temel'den iki yıl tiyatro eğitimi alan Ezgi Mola, Çürük Elma adlı oyunda rol alarak tiyatroya da adım attı. 2002 yılında Unutma Beni, 2003 yılında ise Sultan Makamı adlı dizilerde rol aldı.

2004 yılında BKM Mutfak kadrosuna katılan genç oyuncu, 2005 yazında ise gene bir BKM yapımı olan ve yönetmen koltuğunda Aydın Bulut'un oturduğu Hızlı Adımlar adlı televizyon filminde yer aldı; bu filmin ardından da BKM Atölye'ye katıldı.

2005 yılı Ezgi Mola için hızlı başladı; ilk olarak Türkan Derya'nın yönettiği Hırsız Polis adlı televizyon dizisinde yer alan başarılı oyuncu, ayrıca Yılmaz Erdoğan tarafından yönetilen komedi / macera filmi Organize İşler'deki rolü ile ilk defa sinemaya adımını atmış oldu.