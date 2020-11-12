Bu durum Yenilmezler'in fikir ayrılığına düşerek iki gruba ayrılmasına neden olur. Steve Rogers'ın önderliğinde Yenilmezler'in hükümet baskısı olmaksızın özgür bir biçimde insanlığı korumaya devam etmesini savunan grup ve Tony Stark'ın şaşırtıcı bir biçimde hükümet kontrolünü ve müdahalesini destekleyen bir diğer grup.