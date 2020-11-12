Yönetmen koltuğunda ise Anthony Russo ve Joe Russo'nun oturduğu Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı bu akşam izleyicilerle buluşacak. 2016 yılında vizyona girdiğinde ilgiyle izlenen Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı filmi özellikle aksiyon ve fantastik konulu filmleri sevenlerin hoşuna gidecek. Güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı hakkında bilgileri derledik.
KAPTAN AMERİKA: KAHRAMANLARIN SAVAŞI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Marvel alemi için sivil savaş alarmı! Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı; süper kahramanları, öykü evreninin en önemli konusunda karşı karşıya getiriyor. Yenilmezler'in dahil olduğu olay kötü sonuçlanınca, politik güçler Yenilmezler'in bir otorite tarafından takip edildiği ve yönlendirildiği bir sistem kurulması için baskı yapmaya başlarlar.
Bu durum Yenilmezler'in fikir ayrılığına düşerek iki gruba ayrılmasına neden olur. Steve Rogers'ın önderliğinde Yenilmezler'in hükümet baskısı olmaksızın özgür bir biçimde insanlığı korumaya devam etmesini savunan grup ve Tony Stark'ın şaşırtıcı bir biçimde hükümet kontrolünü ve müdahalesini destekleyen bir diğer grup.
KAPTAN AMERİKA: KAHRAMANLARIN SAVAŞI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Orijinal adı : Captain America: Civil War
Yönetmen : Anthony Russo, Joe Russo
Türü : Aksiyon, Fantastik
Oyuncular : Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson