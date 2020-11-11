Yönetmen koltuğunda D.J. Caruso'nun yer aldığı Yeni Nesil Ajan XXX 3 konusu ve oyuncuları bu akşam izleyicilerle buluşacak. Başrollerinde başarılı oyuncu Vin Diesel'in yer aldığı Yeni Nesil Ajan XXX 3 izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. 2017 yılında vizyona giren ve hala televizyonda yayınlandıkça aynı ilgiyle izlenen Yeni Nesil Ajan XXX 3 hakkında merak edilen tüm bilgileri haberimizde derledik.
YENİ NESİL AJAN XXX 3 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Ajan-gerilim türündeki serinin üçüncü halkasında, hükümet ajanıyken ekstrem sporcuya dönüşen Xander Cage, kendini maruz bıraktığı sürgünden çıkıyor. Pandora'nın Kutusu olarak bilinen, kötü ve durdurulamaz bir silahı ele geçirme savaşında ölümcül alfa savaşçısı Xiang ve ekibiyle çarpışıyor. Heyecan arayışındaki destekçilerden oluşan yepyeni bir grup kuran Xander, kendini dünya devletlerinin en üst düzeylerinde gizli anlaşmalara işaret eden ölümcül bir komplonun tuzağına düşmüş buluyor.
YENİ NESİL AJAN XXX 3 OYUNCULARI KİMLER?
Başrolünde Vin Diesel'in yer aldığı 'Yeni Nesil Ajan XXX 3' filminin yönetmen koltuğunda D.J. Caruso oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise; Donnie Yen, Deepika Padukone ve Kris Wu yer alıyor.
VIN DIESEL KİMDİR?
Vin Diesel, 18 Temmuz 1967 tarihinde New York'da doğmuştur. Gerçek adı; Mark Sinclair Vincent'dir. Tiyatrocu bir baba ile Psikiyatrist - astrolog bir annenin çocuğudur. Üvey babası tarafından büyütülmüştür. Paul adlı bir ikiz kardeşi ve bir de kızkardeşi ile erkek kardeşi var.
7 yaşında, arkadaşları ile gizlice bir tiyatroya girdiler. Yakalandılar ve her hafta tiyatroya gelerek küçük bir rol oynamakla cezalandırıldılar. İlk oyunculuk deneyimi böyle bir olayla başlamış oldu.
Lise üçüncü sınıftayken okulunu bırakarak kariyerini geliştirmek için Hollywood'a gitti. Hollywood'da başarıyı yakalayamadı ve bir yıl sonra New York'a döndü.
17 yaşında yapılı vücudu sayesinde para kazanmak için gece klüplerinde bodyguard olarak çalışmaya başladı. Yaklaşık 10 yıl kadar bunu devam ettirdi. İsmini de o zamanlarda Vin Diesel'e çevirdi.
Annesi ona Rick Schmidt'in 'Feature Films at Used Car Prices' kitabını verdi. Kitap ona kariyerini kontrol edebileceğini ve kendi filmini yapabileceğini gösterdi. Aktörlük tecrübelerini anlattığı bir kısa film yazdı; kitabın adı Multi-Facial (1994) idi ve üç günden kısa bir sürede 3,000 dolar kazandırdı. Multi-Facial (1994) ertesi yıl 1995 Cannes Film Festival'ine davet edildi. Daha sonra Vin Diesel Los Angeles'a döndü ve yapmayı düşündüğü "Strays" (1997) filmi için bütçe oluşturmaya çalıştı. Filmi 1997 yılında yaptı ama umulduğu kadar iyi iş yapmadı. Vin yeniden hayal kırıklığına uğramış bir şekilde New York'a döndü. Ve nihayet beklediği telefon geldi; Steven Spielberg Multi-Facial'dan çok etkilenmişti ve Vin'le tanışmak ve Saving Private Ryan (1998) filminde oyamasını istiyordu. Multi-Facial Vin'e daha başka işler de kazandırdı: The Iron Giant filminin yönetmeni kısa filmi gördükten sonra, ona filminde bir rol teklif etti. Oradan Vin'in kariyeri hızla gelişti ve ilk başrolünü 'Richard B Riddick' olarak bilim kurgu filmi Pitch Black (2000)'le elde etti. Bu rol onu üne ve hayranlara kavuşturan çalışma oldu.
Hızlı ve Öfkeli filminde Dominic Toretto, Er Ryan'ı Kurtarmak filminde Er Caparzo, xXx filminde Xander Cage, Pitch Black ve Richard B. Riddick filmlerinde Richard B. Riddick karakterlerini canlandırmıştır.
Kendisinin en iyi filmleri arasında gösterilen A Man Apart (İntikam Ateşi) adlı filmde Sean Vetter karakterini canlandırarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Bu filmle birlikte aksiyon aktörlerinin en iyileri arasında gösterilen Vin Diesel, Beni Suçlu Bulun ve Komando Dadı filmleriyle komedi dalında da başarılı olduğunu kanıtlamıştır.
Vin Diesel'in "One Race Productions" adlı film şirketi vardır. Ayrıca video oyunlarına meraklı olan yıldızın bir de "Tigon Studios" adlı oyun şirketi vardır.
Los Angales'de yaşayan Vin Diesel, film çekimlerinde kullanmak üzere büyük bir karavan tır'ına sahiptir.
Vin Diesel, model Pamole Jimenez ile evli ve Hanya Riley (d. 2 Nisan 2008) adında bir kız çocuk babasıdır.