VIN DIESEL KİMDİR?

Vin Diesel, 18 Temmuz 1967 tarihinde New York'da doğmuştur. Gerçek adı; Mark Sinclair Vincent'dir. Tiyatrocu bir baba ile Psikiyatrist - astrolog bir annenin çocuğudur. Üvey babası tarafından büyütülmüştür. Paul adlı bir ikiz kardeşi ve bir de kızkardeşi ile erkek kardeşi var.

7 yaşında, arkadaşları ile gizlice bir tiyatroya girdiler. Yakalandılar ve her hafta tiyatroya gelerek küçük bir rol oynamakla cezalandırıldılar. İlk oyunculuk deneyimi böyle bir olayla başlamış oldu.

Lise üçüncü sınıftayken okulunu bırakarak kariyerini geliştirmek için Hollywood'a gitti. Hollywood'da başarıyı yakalayamadı ve bir yıl sonra New York'a döndü.

17 yaşında yapılı vücudu sayesinde para kazanmak için gece klüplerinde bodyguard olarak çalışmaya başladı. Yaklaşık 10 yıl kadar bunu devam ettirdi. İsmini de o zamanlarda Vin Diesel'e çevirdi.