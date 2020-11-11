Kuruluş Osman Geyhatu kimdir sorusu dizinin sıkı takipçilerinin gündeminde yer almaya başladı. Dizide son 3 bölümdür Geyhatu Han fırtınası esiyor. Son bölüğmde oğlunun peşinde olan Geyhatu olumsuzluklar üzerine ordusuyla beraber Kayı Obası'na gelerek "Kayı'nın kanını içmeye geldim" diyerek halka seslendi. Ancak Osman Bey'in gelişi tüm planları altüst etti. Peki, Geyhatu kimdir? Kuruluş Osman Geyhatu ne zaman ve nasıl öldü? Maruf Otajonov kimdir, nerelidir? İşte bilgiler...

GEYHATU KİMDİR?

Geyhatu Han 24 Mart 1259'da dünyaya geldi. Abaka Han'ın oğludur. Abisi Argun Han tarafından 1285 yılında Anadolu'daki Moğol idaresinin başına getirildi. 1286 yılında Aksaray'a kadar gelip bölgedeki beylikleri ağır bir vergiye tabi tuttu. Konya'ya gelerek 2 Haziran 1286'da II. Gıyaseddin Mesud'u tahta oturttu.

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