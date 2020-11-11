Doya Doya Moda'da 42 beden ve üstü yarışmacılar modaya bakış açılarını yansıtıyor. Büyük beden yarışmacıların modaya bakış açılarını yansıttığı Doya Doya Moda'da hafta ortasında jüriler tarafından günün eleştirileri yapıldı ve puanlar verildi. Günün puanlarının haftanın finalini yakından etkilediği yarışmada en yüksek ve düşük puanları kimler aldı? Doya Doya Moda birincisi belli oldu. 11 Kasım Çarşamba Doya Doya Moda puan durumu haberimizin içeriğinde yer alıyor.
11 KASIM ÇARŞAMBA DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Ceren:15
Funda:12
Özde:6
Rümeysa:9
Sabiha:8
Birben:19
Aleyna:16
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim 89 puan ile Doya Doya Moda Özde oldu ve altın kolye ve bilekliği kaptı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Birben ve Tuğçe girdi. Elenen isim Tuğçe oldu.
DOYA DOYA MODA SABİHA KİMDİR?
Doya Doya Moda 2. Sezon yarışmacılarından Sabiha Rümeysa Küçükislamoğlu, 1996 yılında dünyaya geldi. Yarışmaya İstanbul'dan katılan ancak aslen Rizeli olan Rümeysa, çiğ köfte dükkanı işletiyor.
Sabiha Rümeysa Küçükislamoğlu, daha önce evlenip boşanmış ve bu evlilikten bir çocuğu var.
Yaşadıkları nedeniyle zaman zaman duygusal anlar yaşayan Sabiha, 'Erkek arkadaş ile ilk buluşma' konseptinde duygusal anlar yaşamış ve şunları söylemişti. "Eşimden çok kısa bir süre önce ayrıldım, bekar bir anneyim. Kötü bir şekilde ayrılmadık, sadece anlaşamıyorduk. Bitirmenin en doğrusu olduğuna karar verdik. Yarışmaya çocuğum için katıldım, tek başıma annelik nasıl yaparım, bunu göstermek için yarışmaya katıldım"