EDHO'da Korkmazlar ailesi olarak fırtına estirecek üç isim! Bu savaşta kan gövdeyi götürecek. ATV ekranlarında yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. Pelin Akil, Adnan Biricik, Engin Benli ve birçok ismin kadrosuna katıldığı diziye Derman rolüyle Uğur Keleş, Selman rolüyle Soner Türker ve Dayı rolüyle Ahmet Erkut dahil oluyor. Çakırbeyli ve Façalı aileleri arasındaki bağ giderek artarken Korkmazlar masanın ve dostlarının iyice hedefine oturuyor.

EDHO'DA FIRTINA ESTİRECEK ÜÇ İSİM!

Derman Korkmaz, Selman Korkmaz ve Dayı Korkmaz karakterleri diziye dahil oluyor. Derman rolüyle Uğur Keleş, Selman rolüyle Soner Türker ve Dayı rolüyle Ahmet Erkut kadroya dahil olan isimler arasında yer aldı.