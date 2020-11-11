MASTERCHEF 25 BİN TL ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

10 Kasım 2020 Salı günü ekranlara gelen MasterChef 2020 son bölümde Atatürk'ü anma günü nedeniyle özel bölüm yayınlandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde Atatürk'ün sevdiği yemekleri yapmaları istenen ana kadro yarışmacıları arasında bu menüyü en iyi yapan takım Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından en başarılı takım olarak MAVİ takım seçildi ve 25 bin TL'lik ödül için yarışmaya hak kazandı.

25 bin TL'lik ödül için yarışmaya hak kazanan Mavi takım'da Serhat ilk elenen isim oldu. Mavi takımın diğer üyeleri arasındaki ödül oyunu sona erdi. Ayyüce'yle son 2'ye kalan ESRA, en fazla çorba malzemesini bilerek 25 bin TL'lik para ödülünün sahibi oldu.