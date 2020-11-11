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    • Magazin
    • 11.11.2020 10:08
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    • 11.11.2020 10:08
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    ? 25 bin TL ödülünü hangi yarışmacı kazandı?

    Dün akşamdan bu yana ? Sorusunun yanıtı merak edilerek araştırılıyor. TV8’in fenomen yarışmasında eleme sisteminin yanı sıra ödül sisteminde de değişiklikler yapıldı ve dün akşam bir kişi mücadelesinin sonunda 25 bin TL’yi kaptı. Peki 25 bin TL ödülünü hangi yarışmacı kazandı? Dün 10 Kasım dolayısıyla mavi ve kırmızı takım yarışmacıları Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği yemekleri yaparak şeflere sundu. İşte bölümünde yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Masterchef ödül oyununu kim kazandı?

    Masterchef son bölümde yine heyecan dolu bir ödül oyunu vardı, hem kırmızı hem mavi takım büyük çaba sarf etti. 10 Kasım'a özel Atatürk'ün sevdiği yemekler olan fava, etli bamya, ıspanaklı börek, irmik helvası, kuşkonmaz yemekleri yapılarak şeflerin beğenisine sunuldu. En iyi tabağı çıkarak yarışmacı 25 bin TL ödülünün sahibi oldu. Peki Masterchef ödül oyununu kim kazandı? Masterchef 25 bin TL ödülünü hangi yarışmacı kazandı? İşte merak edilenler…

    MASTERCHEF 25 BİN TL ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

    10 Kasım 2020 Salı günü ekranlara gelen MasterChef 2020 son bölümde Atatürk'ü anma günü nedeniyle özel bölüm yayınlandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde Atatürk'ün sevdiği yemekleri yapmaları istenen ana kadro yarışmacıları arasında bu menüyü en iyi yapan takım Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından en başarılı takım olarak MAVİ takım seçildi ve 25 bin TL'lik ödül için yarışmaya hak kazandı.

    25 bin TL'lik ödül için yarışmaya hak kazanan Mavi takım'da Serhat ilk elenen isim oldu. Mavi takımın diğer üyeleri arasındaki ödül oyunu sona erdi. Ayyüce'yle son 2'ye kalan ESRA, en fazla çorba malzemesini bilerek 25 bin TL'lik para ödülünün sahibi oldu.

    MASTERCHEF MAVİ TAKIM

    Esra
    Serhat
    Özgül
    Ayyüce
    Ebru

    MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

    Emir
    Barbaros
    Eray
    Uğur
    Sefa
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