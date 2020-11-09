EDHO'da Derman Korkmaz nihayet geliyor! Büyük bir savaşın başlayışına şahit olacaksınız. ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. bölüm fragmanında kardeşinin acısını kaldıramayan Haşmet Façalı'nın Korkmazların evini basarak tek tek hepsinin peşine düştüğü görülüyor. Ayrıca diğer yandan Alparslan Çakırbeyli, Behzat'ın intikamı uğruna cezaevine giderek Derman Korkmaz'ın sonunu getirme planı kuruyor. Behzat Façalı'nın Yavuz'u takibi esnasında Yaman Korkmaz'ın adamları tarafından pusuya düşürülmesi haftaya damgasını vuran sahnelerden oldu. Dizinin sıkı takipçileri Emir Benderlioğlu tarafından canlandırılan karakterin diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 171. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Haşmet Façalı, kardeşi Behzat'a yapılan hain saldırının intikamını almak için kolları sıvar. Hızır Reis'le birlikte yaptıkları intikam planlarında ise oklar Yaman Korkmaz'ın kardeşi Derman'ı göstermeye başlar.