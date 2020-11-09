Doya Doya Moda'da 42 beden ve üstü yarışmacılar modaya bakış açılarını yansıtıyor. Günün konseptine göre giyinen yarışmacılar jürilerden eleştirilerini ve puanlarını alıyor. Her gün ilgiyle izlenen yarışmada yeni haftanın ilk gününde heyecanlı anlar yaşandı. Rekabetin üst düzeyde olduğu yarışmada yeni yarışmacılarla birlikte puanlar nasıl şekillendi? Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? 9 Kasım Pazartesi Doya Doya Moda puan durumu haberimizde yer alıyor.
9 KASIM PAZARTESİ DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Ceren:5
Funda:7
Özde:7
Rümeysa:16
Sabiha:13
Birben:8
Aleyna:11
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim 89 puan ile Doya Doya Moda Özde oldu ve altın kolye ve bilekliği kaptı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Birben ve Tuğçe girdi. Elenen isim Tuğçe oldu.
DOYA DOYA MODA SABİHA KİMDİR?
Sabiha Rümeysa Küçükislamoğlu, 1996 yılında dünyaya geldi. Yarışmaya İstanbul'dan katılan ancak aslen Rizeli olan Rümeysa, çiğ köfte dükkanı işletiyor.
Sabiha Rümeysa Küçükislamoğlu, daha önce evlenip boşanmış ve bu evlilikten bir çocuğu var.
Yaşadıkları nedeniyle zaman zaman duygusal anlar yaşayan Sabiha, 'Erkek arkadaş ile ilk buluşma' konseptinde duygusal anlar yaşamış ve şunları söylemişti. "Eşimden çok kısa bir süre önce ayrıldım, bekar bir anneyim. Kötü bir şekilde ayrılmadık, sadece anlaşamıyorduk. Bitirmenin en doğrusu olduğuna karar verdik. Yarışmaya çocuğum için katıldım, tek başıma annelik nasıl yaparım, bunu göstermek için yarışmaya katıldım"