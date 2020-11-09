İzleyiciler tarafından bir süredir merakla beklenen Selcan ve Aygül Hatun bu hafta yayınlanacak bölümde Kayı Obası'na geri dönüyor. Bugün ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman 33. bölüm 2. fragmanında düşman baltayı taşa vuruyor. Geyhatu, Kayı Obası'nı basıp katliam yapma niyetindeyken Osman Bey, ağabeyi Savcı'yı kurtarıp Mönke'yi geri getirmesiyle Geyhatu'nun bütün planlarını bozuyor. Ardından Kulucahisar Kalesi'nin Nikola tarafından işgal edildiğini öğrenince sinir krizi geçiriyor. Fragmanın en can alıcı sahnesi ise Osman Bey'in Nikola'nın karşısında Flatyos'u esir aldığı anlar. Osman Bey Nikola'ya Flatyos'un boynuna hançeri dayadığı anda "Ertuğrul Gazi Osman. Ne pusatımı emanet ederim ne de gardaşlarımı" diyerek oradan ayrılıyor.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Flatyos'un kurduğu pusudan Bamsı Bey'in yardımı ile kurtulan Osman Bey; Mönke ve Yavlak Arslan'ın kurduğu tuzağa düşerek esir edilen ağabeyi Savcı Bey'i kurtarmak üzere harekete geçer.