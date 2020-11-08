Sinan Güleryüz ve Özge Özder çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Hamilelik haberiyle gündeme bomba gibi düşen Sadakatsiz dizisinin Derya'sı Özge Özder ile müzisyen eşi Sinan Güleryüz'ün kız çocukları olacak. Magazin gündeminde çok konuşulan bu haber sonrasında Sinan Güleryüz kimdir, kaç yaşında? Sorularının sorgulamaları da yapılmaya başlandı. İşte Sinan Güleryüz ile Özge Özder çiftinin hayatına dair detaylar…
SİNAN GÜLERYÜZ KİMDİR?
33 yaşında olan Sinan Güleryüz müzisyendir.
İstanbul Opera ve Balesi müdürü Şamil Gökberk'ten dersler aldığını belirten Sinan Güleryüz tam 14 enstrüman çalabilmektedir. Dedesinin keman, amcasının kanun, diğer amcasının gitar, dayısının ise akordeon ve klavye çaldığını belirten Güleryüz müzisyen bir ailede yetişmiştir. Annesi güzellik uzmanıdır.
Aslan Ankara'lı olan müzisyen 8 yıl Emlak Bankası takımında voleybol oynamış ve bir çok şampiyonlukta pay sahibi olmuştur. Ardından bir çok takımda forma giymiş en son Beşiktaş ile görüşme yaptığı dönemde diz sakatlığı nedeni ile profesyonel voleybol hayatını noktalamak zorunda kalmıştır.
Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu'dur. 2018 yılında başarılı oyuncu Özge Özder ile evlenmiştir.
Çift nişanlandıkları zaman sosyal medyada mutluluk paylaşımı yapmıştı.
Özge Özder, "Benim canım sevdiğim.. Bir yıl önce bugündü hayatıma girdiğin gün.. Kim derdi ki bir yıl sonra seninle bu günlere açacağız gözümüzü... Sen bana bu hayatta en güzel armağansın.. Bir yıldır hayatıma kattıkların ve varlığın için, bana böyle bir mutluluğu yaşattığın, "Bir ömür boyu benimle olur musun ?" dediğin için, kocaman yüreğin, cesur ve sevgi dolu kalbin için binlerce şükür .. seni çok ama çok seviyorum.. Sana bir ömür boyu binlerce kez 'EVET'" yazdı.
ÖZGE ÖZDER KİMDİR?
Özge Özder 1 Nisan 1978 Ankara doğumludur. Elif Özge Özder ortaokul ve liseyi Ankara Özel Yükseliş Koleji'nde okumuş; daha sonraki yıllarda tiyatro ile tanışmıştır.
1996 yılında konservatuar sınavlarına girerek Bilkent Üniversitesi tiyatro bölümünü burslu olarak Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünü ise Yüksek puanla kazanmıştır.
2000 yılında Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun olan ve profesyonel oyunculuk hayatına BKM ile başlamış olan Özge Özder; 2001 yılından beri aktif olarak tiyatro sahnelerinde yer alıyor.
2004-2006 yılları arasında Kanal D'de yayınlanmış olan Haziran Gecesi adlı dizide canlandırdığı Lale abla ile televizyonda da büyük bir başarı yakalayarak ismini duyurmuştur.
2005 yılından beri sahneye çıkmış olduğu Şehir Tiyatroları bünyesinde halen görev yapan "3 kız Kardeş" oyunundan Nataşa rolüyle göstermiş olduğu performans ile Bedia Muhavvit ödülüne layık görülmüştür. Aynı rolle Afife Jale ve Sadri Alışık ödüllerine de aday olmuş olan Özge Özder Leonce ile Lena oyununda Lena rolüyle yine Afife Jale ödülüne layık olmuştur.
Oyuncu FOX TV'de yayınlanan Umutsuz Ev Kadınları dizisinde Emel karakterini canlandırmıştır. Özge Özder 14 Haziran 2014 yılında final yapan dizide senaryo gereği ölmesi gerekirken izleyicilerin Emel'in ölmesini istemiyoruz demesi üzerine tekrar oyuna dönmüştür.