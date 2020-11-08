MASTERCHEF ESRA VE ERAY ARASINDA TARTIŞMA!



Takım oyununu kaybeden mavi takımdan oylama sırasında Eray ve Esra kavga etti. Emir, Esra'yı eleme adayı seçerken Eray konuya dahil oldu. Eray, Esra'ya yüklendi ve Esra'nın "Bana akıl vereceğine kendi çorbanı iyi yapsaydın" sözleri fazlası ile çok konuşuldu.

Yarışmacılar arasında seslerin yükselmesinin ardından şefler de araya girdi. Kaybeden mavi takımda Eray ve Esra arasındaki tartışmada tansiyon yükseldi. Eray'ın Esra'ya bağırması sonucu Esra'nın "Bana bağırma" demesi dikkat çekti. Eray'ın ise Esra'nın sesini bastırmak için bağırmaya devam ettiği görüldü.

Dokunulmazlığı da alan Eray potaya girmekten kurtuldu. Eray ve Esra'nın birbirini suçlayıcı ifadeleri programda çok konuşuldu.