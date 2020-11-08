Masterchef'te özellikle dokunulmazlık oyunları büyük önem taşıyor ve ekstra çaba göstermek gerekiyor. Eleme potasına girmek istemeyen yarışmacılar en iyi tabağı çıkarmak için canla başla mücadele ediyor. Masterchef 5 Kasım tarihli 93. bölümünde Türkiye'de kırmızı ve mavi takım yarışmacıları İrlanda mutfağından kendilerine verilen menüyü yapmak için mücadele etti. Sinirlerin tavan yaptığı yarışmada Masterchef Eray ile Esra arasında tartışma hatta kavgaya varan boyutta sesler yükseldi. İşte izleyicileri de şoke eden olay…
MASTERCHEF ESRA VE ERAY ARASINDA TARTIŞMA!
Takım oyununu kaybeden mavi takımdan oylama sırasında Eray ve Esra kavga etti. Emir, Esra'yı eleme adayı seçerken Eray konuya dahil oldu. Eray, Esra'ya yüklendi ve Esra'nın "Bana akıl vereceğine kendi çorbanı iyi yapsaydın" sözleri fazlası ile çok konuşuldu.
Yarışmacılar arasında seslerin yükselmesinin ardından şefler de araya girdi. Kaybeden mavi takımda Eray ve Esra arasındaki tartışmada tansiyon yükseldi. Eray'ın Esra'ya bağırması sonucu Esra'nın "Bana bağırma" demesi dikkat çekti. Eray'ın ise Esra'nın sesini bastırmak için bağırmaya devam ettiği görüldü.
Dokunulmazlığı da alan Eray potaya girmekten kurtuldu. Eray ve Esra'nın birbirini suçlayıcı ifadeleri programda çok konuşuldu.
Ardından birbirlerinin isimlerini yazan yarışmacılardan Emir, Esra'nın adını yazdı. Esra'yı kaptanlık düellosunda kaybetmeleri nedeniyle yazdığını söyleyen Emir, "Ne zaman seninle Özgül arasında kalsam, karşı taraf daha iyi bir performans sergiliyor. Ekşili köfteyi kaybettik bugünkü oyunu da bu yüzden kazanamadık" dedi.
Bunun üzerine Eray, Esra'ya yüklendi. Esra'nın Eray'a söylediği 'Bana akıl vereceğine kendi çorbanı iyi yapsaydın' sözleri üzerine tansiyon bir anda yükseldi. Yarışmacılar arasında seslerin yükselmesinin ardından şefler araya girdi.
Tartışmanın devamında Eray Esra'yı demogoji yapmakla suçlarken Esra ağlamamak için kendisini zor tuttu.