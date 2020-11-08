SADAKATSİZ 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Volkan, Asya ve Ali'nin, Derin, Haluk ve Gönül ile restorandaki sürpriz karşılaşmaları ipleri gerecektir. Öte yandan Volkan'ın mali durumuyla alakalı ulaştığı sonuç, Asya'nın intikam planını yavaş yavaş sona doğru yaklaştıracaktır. Her şeyin çözüme ulaşmaya başlaması, Volkan ve Derin için zor günlerin habercisidir.

SADAKATSİZ DİZİ KONUSU VE OYUNCULARI

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan (Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali'ye (Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır.