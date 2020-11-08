Çarşamba akşamları Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisi bomba gibi bir bölümle ekrana gelecek. Sadakatsiz 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı ve heyecanla beklenen heyecanla beklenen yemek sahnesi gerçekleşecek. Kocasının kendisini aldattığını herkesin önünde açıklayacak olan Asya izleyicileri ekrana kilitleyecek. Sadakatsiz yemek sahnesi için şimdiden geri sayım başladı.
SADAKATSİZ 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Volkan, Asya ve Ali'nin, Derin, Haluk ve Gönül ile restorandaki sürpriz karşılaşmaları ipleri gerecektir. Öte yandan Volkan'ın mali durumuyla alakalı ulaştığı sonuç, Asya'nın intikam planını yavaş yavaş sona doğru yaklaştıracaktır. Her şeyin çözüme ulaşmaya başlaması, Volkan ve Derin için zor günlerin habercisidir.
SADAKATSİZ DİZİ KONUSU VE OYUNCULARI
Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan (Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali'ye (Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır.
Dizide Doktor olarak çalışan ve mutlu bir evliliği olan kadın bir gün eşinin atkısında bir saç teli bulur ve bu durumdan şüphelenir. Kadın bu saç telinin kime ait olabileceğini araştırmaya başlar. Bir süre sonra kocasından şüphelendiği için kendisini suçlamaya başlayan kadın daha sonra kocasının gerçekten de kendisini aldattığını öğrenir ve bununla yüzleşmek ve baş etmek zorunda kalır. Üstelik aldatıldığı kadın kocasının iş arkadaşının kızıdır ve kız hamiledir.
Başrollerinin yanı sıra dizinin kadrosu da oldukça dikkat çekici. Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mahmut Gökgöz, Onur Berk Arslanoğlu, Oktay Oy, Gamze Büyükbaşoğlu, Mutlunur Lafçı, Merve Akın, Dora Dalgıç, Bekir Hakan Uyanık ve Selin Aydınlıoğlu, Sadakatsiz'de izleyici karşısına çıkacak.