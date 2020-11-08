TV8'in sevilen yarışması Masterchef 2020 heyecanla izleniyor. Her hafta Pazar günü elenen isim belli oluyor. Öncesinde ise dokunulmazlık oyunları ile eleme adayları belirleniyor. İlk iki adya belirlendi ve üçüncü son aday ise bu akşam belli olacak. Yine sosyal medya üzerinden her hafta olduğu gibi MasterChef elenen isim ifşa oldu. Peki gerçekten 8 Kasım MasterChef Uğur mu elenecek? Masterchef eleme adayları kimler?