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    • Magazin
    • 08.11.2020 17:06
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    • 08.11.2020 17:07
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    ! 8 Kasım Uğur mu elenecek?

    Her hafta olduğu gibi bu hafta da . Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu olay iki haftadır düşüşe geçen Uğur’un gerçekten gidip gidemeyeceğini merak ettirdi. Sosyal medyada yapılan ifşalarının ardı arkası kesilmiyor, bu hafta için de yorum yapıldı. Peki ? Şuana kadar oynanan dokunulmazlık oyunlarından sonra eleme adayları kimler oldu?

    takvim.com.tr
    MasterChef elenen isim ifşa oldu!

    TV8'in sevilen yarışması Masterchef 2020 heyecanla izleniyor. Her hafta Pazar günü elenen isim belli oluyor. Öncesinde ise dokunulmazlık oyunları ile eleme adayları belirleniyor. İlk iki adya belirlendi ve üçüncü son aday ise bu akşam belli olacak. Yine sosyal medya üzerinden her hafta olduğu gibi MasterChef elenen isim ifşa oldu. Peki gerçekten 8 Kasım MasterChef Uğur mu elenecek? Masterchef eleme adayları kimler?

    MASTERCHEF UĞUR ELENECEK Mİ?

    Sosyal medya ifşalar genellikle gerçek çıkıyor. Masterchef Uğur'un elenip elenmeyeceği bu akşamki bölümle belli olacak.

    MASTERCHEF UĞUR KİMDİR?

    MasterChef yarışmacıları arasında yer alan Uğur Yılmaz Deniz 26 yaşında. Yarışmaya Antalya'dan katılan MasterChef Uğur aşçılık mesleğini yapıyor. Uğur en son Katar Doha'da 2 yıl aşçılık üzerine çalışmış.

    Lezzet konusunda başarılı ancak sunum konusunda kendisini geliştirmesi gerektiğini söyleyen MasterChef Uğur, Bodrum'da da çalışmış.

    MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

    MasterChef ilk eleme adayı: FURKAN

    MasterChef ikinci eleme adayı: BARBAROS

    MASTERCHEF MAVİ TAKIM

    Emir
    Eray
    Sefa
    Ayyüce
    Furkan
    Esra

    MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

    Serhat
    Barbaros
    Uğur
    Özgül
    Ebru
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    Haberler Magazin MasterChef elenen isim ifşa oldu! 8 Kasım MasterChef Uğur mu elenecek?