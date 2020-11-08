TV8'in sevilen yarışması Masterchef 2020 heyecanla izleniyor. Her hafta Pazar günü elenen isim belli oluyor. Öncesinde ise dokunulmazlık oyunları ile eleme adayları belirleniyor. İlk iki adya belirlendi ve üçüncü son aday ise bu akşam belli olacak. Yine sosyal medya üzerinden her hafta olduğu gibi MasterChef elenen isim ifşa oldu. Peki gerçekten 8 Kasım MasterChef Uğur mu elenecek? Masterchef eleme adayları kimler?
MASTERCHEF UĞUR ELENECEK Mİ?
Sosyal medya ifşalar genellikle gerçek çıkıyor. Masterchef Uğur'un elenip elenmeyeceği bu akşamki bölümle belli olacak.
MASTERCHEF UĞUR KİMDİR?
MasterChef yarışmacıları arasında yer alan Uğur Yılmaz Deniz 26 yaşında. Yarışmaya Antalya'dan katılan MasterChef Uğur aşçılık mesleğini yapıyor. Uğur en son Katar Doha'da 2 yıl aşçılık üzerine çalışmış.
Lezzet konusunda başarılı ancak sunum konusunda kendisini geliştirmesi gerektiğini söyleyen MasterChef Uğur, Bodrum'da da çalışmış.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?
MasterChef ilk eleme adayı: FURKAN
MasterChef ikinci eleme adayı: BARBAROS
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Emir
Eray
Sefa
Ayyüce
Furkan
Esra
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Serhat
Barbaros
Uğur
Özgül
Ebru