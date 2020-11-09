MasterChef 2020'de yine bir eleme gecesi yaşandı. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kendi içlerinden birini eleme potasına göndermemek için büyük mücadele sarf etti ve en iyi tabağı yapmak için uğraştı. Zaman zaman gergin anların da yaşandığı yarışmada Masterchef dokunulmazlığı hangi takım aldı? Eleme potasına giren üç kişinin ismi neydi? Yapılan tabaklar sonucunda Mehmet, Somer ve Danilo şeflerden en az beğeni alan eleme potasındaki bir yarışmacı veda etmek zorunda kaldı. Peki Masterchef kim elendi? İşte yanıtı…
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
Dün akşamki dokunulmazlık oyununu Mavi Takım kazandı. Bu sonuçla Kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyununa çıktı. Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı alan Serhat oldu. Bu hafta yapılan iki dokunulmazlık oyunu sonrası Furkan Ve Barbaros eleme adayı olarak belirlenişti. Son dokunulmazlık ve bireysel dokunulmazlık oyunu sonrası 3. eleme adayı ise Uğur oldu.MasterChef Türkiye'de 12. haftanın heyecanı yaşanırken Furkan, Barbaros ve Uğur eleme finali oynamak zorunda kaldı.
Tatlılarıyla adından söz ettiren Furkan dün akşam Masterchef'e veda etti. Barbaros ile son ikiye kalan Furkan'ın ekmeğinin pişmemesi nedeniyle Masterchef hayalleri son buldu.
Furkan elendikten sonra açıklama yapan Mehmet Şef ise "Sana göstermiş olduğum tepkiden dolayı neredeyse kendi ailemden bile tepki aldım.Ustaya saygılı bir çocuktun, o olaydan sonra bana gelip tek kelime dahi etmedin. Sen bu meslekte olursun ve yürürsün." ifadelerini kullandı.
MASTERCHEF ELEME ŞEKLİ DEĞİŞTİ
ELEME POTASINA 3 KİŞİ GİRECEK!
Ekranların sevilen yarışma programı Masterchef'te lezzet yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Haftada 6 eleme adayının belirlendiği yarışmada oyunun kuralları değişti. Yarından itibaren haftada üç gün dokunulmazlık mücadelesi ve eleme adayı belirleyecek olan oyun ekranlara gelecek ve böylece üç kişi elenmemek adına tüm hünerlerini sergileyecek.
MASTERCHEFTE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR!
MasterChef'te iki takım arasında üç dokunulmazlık oyunu oynanıyor ve her oyun sonrasında kaybeden takımdan iki eleme adayı çıkartılıyordu. Hal böyleyken bir hafta içerisinde yarışmacılar arasından altı eleme adayı belirleniyordu ve bu altı yarışmacı arasında oynanan eleme oyunu sonrasında bir kişi yarışmaya veda ediyordu.
MasterChef Türkiye'nin yeni kurallarına göre; artık dokunulmazlık oyunu her hafta Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere 3 gün gerçekleşecek. Her oyun sonrasında ise birer eleme adayı çıkartılmış olacak. Böylece belirlenen 3 eleme adayı ile eleme oyunu oynanacak.
MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNUNDA DEĞİŞİKLİK!
MasterChef Türkiye'de oyunun kuralları değişti. Artık her Salı yarışmacılar ödül oyunu için mücadele edecek. Bu oyunda kazanan yarışmacılara birbirinden özel ödüller verilecek.