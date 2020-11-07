Beş yıl boyunca Diriliş Ertuğrul dizisinde Turgut Alp'i canlandıran Cengiz Coşkun'un diziye dönüp dönmeyeceği akıllarda bir soru işareti olarak yer alıyordu. Bamsı Bey, Ertuğrul Bey ve Savcı Bey karakterlerinin geri dönmesiyle heyecan artsa da Turgut Alp'in gelmesi izleyicilerin büyük arzularından birisi. Tarihi kaynaklarda da Osman Gazi'nin fetihleri sırasında Turgut Alp'in olduğu görülüyor. 1 Ocak tarihinde yayına başlayacağı duyurulan Exxen platformu için yeni haberler gündeme geldi. Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital platformda Cengiz Coşkun, Yavuz Sultan Selim'in hayatını anlatacak bir dizi projesiyle ekranlarda olacağı konuşulmaya başlandı.

CİHAN PADİŞAHI YAVUZ SULTAN SELİM'İ OYNAYACAK!

1 Ocak tarihinde Exxen yayına başlayacağı duyurulan Exxen platformu için bomba bir haber geldi. Acun Ilıcalı'nın kurduğu platformda Cengiz Coşkun Yavuz Sultan Selim'in hayatını anlatacak bir dizi projesiyle ekranlarda olacak. Dizide Hafsa Hatun'u ise Hazal Filizküçükköse oynayacak.