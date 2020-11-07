Ayrıca yakın zaman önce yakın arkadaşı Işın Karaca, Ferdi Kurtuldu ve Eda Ertürk'le İstanbul Cihangir Akyol sokakta Cafe Benderli isminde bir cafe açmıştır. 2010'un Ocak ayında vizyona giren Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde adlı komedi filminde Durul karakteri ile karşımıza çıkmıştır. 2009'da ise TRT 1'de yayınlanan Ayrılık adlı dizide Eytan karakterini canlandırdı. 06.07.2010'da ise kendisi gibi oyuncu olan Ceren Şekerci ile evlendi. 2010'un Ağustos ayında Fox'ta yayınlanan Keskin Bıçak dizisinde başrol karakterlerinden biri olan Çetin'i canlandırdı. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Behzat Façalı karakterini canlandırmaktadır.