EDHO Behzat öldü mü? Yürek titreten olay kılıçlar kınından çıkıyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu akşam yayınlanan bölümünde Behzat'a hain bir pusu kuruldu. Yaman Korkmaz'ın adamları Behzat Façalı'ya arabada pusu kurdu. Yaşanan bu gelişmenin ardından Emir Benderlioğlu'nun diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Yeni bölüm fragmanında kardeşinin acısını kaldıramayan Haşmet Façalı'nın Korkmazların evini basarak tek tek hepsinin peşine düştüğü görülüyor. Ayrıca diğer yandan Alparslan Çakırbeyli, Behzat'ın intikamı uğruna cezaevine giderek Derman Korkmaz'ın sonunu getirme planı kuruyor.
EMİR BENDERLİOĞLU EDHO'DAN AYRILDI MI?
İki sezondur Behzat karakterine hayat veren Emir Benderlioğlu'nun Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrılıp ayrılmadığı yeni bölümde belli olacak.
EMİR BENDERLİOĞLU KİMDİR?
Emir Benderlioğlu 28 Ekim 1979'da Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni bitirdi.Önce Heykel okuyan oyuncu daha sonra Grafik Bölümüne geçti, daha sonra TRT tanıtım koordinatörü olarak çalıştı. Ankara'da Alper Çağlar ile tanıştı ve daha sonra Alper Çağlar'ın yönetiminde pek çok filmde oynadı. Çağlar'ın filmlerindeki performansıyla beğeni toplayan oyuncu Harika Uygur casting ajansına kaydoldu ve İstanbul'a yerleşti.
Ademin Trenleri adlı filmdeki karakterlerden biri olan Bekir karakterini canlandırdı. Daha sonra da Sessiz Fırtına adlı dizide İbrahim karakterini canlandırdı. 2008 yılında da Med Yapım dizisi olan Dedektif Biraderler'de başrol oyuncusu olarak Savaş karakterini canlandırdı. Şimdi ise Kavak Yelleri'nde Mine'nin sevgilisi Burak karakteri ile karşımıza çıkan Emir Benderlioğlu fotoğrafçılıkla da yakından ilgilenmektedir. Animasyon, 3D grafik gibi konulardaki yarışmalarda da ödüller kazanmıştır.
Ayrıca yakın zaman önce yakın arkadaşı Işın Karaca, Ferdi Kurtuldu ve Eda Ertürk'le İstanbul Cihangir Akyol sokakta Cafe Benderli isminde bir cafe açmıştır. 2010'un Ocak ayında vizyona giren Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde adlı komedi filminde Durul karakteri ile karşımıza çıkmıştır. 2009'da ise TRT 1'de yayınlanan Ayrılık adlı dizide Eytan karakterini canlandırdı. 06.07.2010'da ise kendisi gibi oyuncu olan Ceren Şekerci ile evlendi. 2010'un Ağustos ayında Fox'ta yayınlanan Keskin Bıçak dizisinde başrol karakterlerinden biri olan Çetin'i canlandırdı. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Behzat Façalı karakterini canlandırmaktadır.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
"Seni masada görmek istiyoruz!"
Hızır Çakırbeyli, canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan için hayatta kalması için Yaman Korkmaz'la el sıkışmaya hazırdır. Yaman Korkmaz'ı masaya davet eden Hızır Reis'in aile içindeki gerilimleri de devam etmektedir.
Evi terk eden Hızır Reis, yerleştiği otelde Bahar Sincanlı'nın markajına takılır. Bahar'ın sinsi planlarının farkında olan Ceylan Çakırbeyli ise Bahar'ın karşısına dikilir.
Emin adımlarla Hızır Reis'i avucunun içine almak üzere planlar yapan Bahar, çocukluk arkadaşı Ömür'ü de bir bilinmeze iter. Bahar yüzünden eşi İlyas'la arası açılan Ömür, evi ve İlyas'ı terk etmeye hazırdır.
Amcasının masasından ve evinden kovulduktan sonra kendi yolunu çizen Alpaslan, Yaman Korkmaz'la mücadeleden kaçacak değildir. Korkmazların tek tek mekanlarını basarak sonunda Yaman Korkmaz'ı köşeye sıkıştırır. Yaman'ın babası Hamdi Korkmaz'ı eline geçiren Alpaslan, amcalarının hayatı ve mücadelesi arasında bir seçim yapmak zorunda kalmıştır.
YAMAN KORKMAZ, HAŞMET FAÇALI'NIN EVİNE GİDİYOR
Façalı'nın evine giden Yaman Korkmaz, tehditlerini havada savurur. Hızır Reis ise düşmanın sinsi planlarına karşı kendi planlarını devreye sokmaya hazırdır.