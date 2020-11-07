Kuruluş Osman 33. bölüm fragmanında Bizans tekfuru Nikola Kulucahisar kalesine baskın düzenleyerek kaleyi işgal ediyor. Çarşamba akşamlarının efsanesi haline gelen Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanan bölümünün son sahnesinde Geyhatu'nun oğlu Mönke'yi bulmak için Kayı Obası'na geldiği anlarda heyecan doruklara çıktı. Bölümün ardından ATV ekranlarında yayınlanan fragmanda Kulucahisar Kalesi'nin baskına uğradığı ve Bizans kuvvetleri tarafından işgal edildiği görülüyor. Bu durum karşısında öfkeden deliye dönen Osman Bey ise harekete geçiyor.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Flatyos'un kurduğu pusudan Bamsı Bey'in yardımı ile kurtulan Osman Bey; Mönke ve Yavlak Arslan'ın kurduğu tuzağa düşerek esir edilen ağabeyi Savcı Bey'i kurtarmak üzere harekete geçer.