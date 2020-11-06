Murat Göğebakan kimdir? Murat Göğebakan Kalbim Yaralı hikayesi nedir? Murat Göğebakan'ı aldatmasıyla hatırlanan eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti. Bu gelişmenin ardından Murat Göğebakan'ın ünlü şarkısı Kalbim Yaralı hikayesi merak edilmeye başlandı.
MURAT GÖĞEBAKAN KALBİM YARALI HİKAYESİ NEDİR?
Murat Göğebakan'ın eski eşi 51 yaşındaki Sema Bekmez'in şeker komasına girerek yaşamını yitirdiği öğrenildi. Murat Göğebakan kanser tedavisi görürken eşi Sema Bekmez onu bir başkasıyla aldatmıştı. Aldattığı kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde oynayan 21 yaşındaki basketbolcu Doğan Deniz Yiğit çıkmıştı. Murat Göğebakan 7 ay süren kanser tedavisinin ardından katıldığı bir programda 'Kalbim Yaralı' şarkısını gözyaşları içinde söylemişti.
Ünlü sanatçı aldatılmayı şöyle anlatmıştı:
-"Milyonlarca insan benim için dua etti, on binlerce mektup geldi. Kanseri yendim ama ihanete yenildim. Asıl o adama (Doğan Deniz Yiğit) 'neden Murat Göğebakan hasta yatağında kanser tedavisi görüyorken bunu yaptın, sen nasıl delikanlısın, evli bir kadına nasıl bakarsın' diye sormalısınız. O kadın (Sema Bekmez) meyilli bile olsa dönüp bakmamalıydı.
-Tüm bunları bile bile evliliğimi kurtarmak için dört defa mücadele ettim. İnanın kanserle mücadeleden daha ağır bir mücadeleye girdim. Hastaneden eve geldiğimde evimde hiç eşya kalmamış. O beyefendi eşimin parasını adeta yemiş, bitirmiş.
Oğlumla yerde yattık
-Düşünün, oğlumla birlikte yerde yatıyoruz. Çünkü beyefendi (eşinin genç sevgilisi) bir lira para bırakmamış, jigololuk yapmış. Sürekli telefonum parçalandı deyip yeni telefon aldırmış, satıp parasını yemiş. Sema 41 yaşında bir kadın ve beyefendi de 21 yaşında. Ama Allah'a havale ettim, onun görmesini bekliyorum.
Ağlamamak için kendimi zor tuttum
-Ben hastanede 208 gün yattım. Sema ise yanımda üç gün yattı. En son 28 gün hastanede kalmıştım yanıma sadece bir gün gelip, beş dakika kaldı. Ama hiç sesimi çıkarmadım. Zoruma gidenlerden biri de bana bunları yaşatan kadına verilen 'Yılın Vefa' ödülü idi. Sahnede ağlamamak için kendimi zor tuttum. İnsanlar onu acılı eş sanıyor ve ödül veriyor. Ben orada üzüntüden kendimi zor tuttuğumda 'Beğenemedin mi?' dedi.
MURAT GÖĞEBAKAN KİMDİR?
9 Ekim 1968 yılında Adana'da dünyaya gelen Murat Göğebakan, annesi ve babasının Almanya'da çalışması dolayısı ile çocukluğu Türkiye - Almanya arasında geçti.
İlk, orta ve lise eğitimini Adana'da tamamlayan Murat, 1986 yılında kazandığı Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu ve Çukurova Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı.
Bu yıllarda aynı zamanda dergah eğitimi alıp, gitar dersleri de vermiştir.
1995 yılında hayalini gerçekleştirmek için albüm çıkarmaya İstanbul'a gelen Murat Göğebakan'ın hikayesi de başlamış oldu. 1996 yılında yaşadığı tüm zorluklara rağmen ilk albümü 'Ben Sana Aşık Oldum'u çıkardı. Bu albümle büyük bir çıkış yakalayan Göğebakan, 'En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı' ödülünü de kazanmayı başardı.
Prestij Müzik'den çıkardığı ilk albümünün ardından Hilmi Topaloğlu ile yaşadığı problemler yüzünden ayrılan Göğebakan, 1998 yılında yeni kurulan Sindoma Müzik ile anlaştı ve Sen Rahatına Bak, Tek Suçum Seni Sevmekmiş ve Merhaba albümlerini çıkarmayı başardı.
1994 yılında ilk eşinden ayrılan Murat Göğebakan, 2000 yılında ise Sema Bekmez ile dünya evine girdi. 2010 yılında ise Sema Bekmez ile ayrılmıştır.
2002 yılında çıkardığı Ayyüzlüm isimli albümle büyük beğeni toplayan Murat Göğebakan, birçok yerde sahne almayı başardı. 2010 yılında kanser hastası olduğunu öğrenen Murat Göğebakan, tedavisinin bitmesinin ardından 'Aşıklar Yolu' albümünü piyasaya sürmüştür.
Müzik kariyeri boyunca birçok ünlü isimle çalışan Murat Göğebakan Cem Karaca, Barış Manço gibi birçok önemli isminde eserlerini yorumlamıştır.
Sevenlerinin 'ağabey' ismi ile seslendiği sanatçı, Recep Tayyip Erdoğan için 'Uzun Adam' isimli şarkıyı bestelemiştir.