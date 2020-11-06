Murat Göğebakan kimdir? Murat Göğebakan Kalbim Yaralı hikayesi nedir?

Ünlü sanatçı aldatılmayı şöyle anlatmıştı:

-"Milyonlarca insan benim için dua etti, on binlerce mektup geldi. Kanseri yendim ama ihanete yenildim. Asıl o adama (Doğan Deniz Yiğit) 'neden Murat Göğebakan hasta yatağında kanser tedavisi görüyorken bunu yaptın, sen nasıl delikanlısın, evli bir kadına nasıl bakarsın' diye sormalısınız. O kadın (Sema Bekmez) meyilli bile olsa dönüp bakmamalıydı.

-Tüm bunları bile bile evliliğimi kurtarmak için dört defa mücadele ettim. İnanın kanserle mücadeleden daha ağır bir mücadeleye girdim. Hastaneden eve geldiğimde evimde hiç eşya kalmamış. O beyefendi eşimin parasını adeta yemiş, bitirmiş.

Oğlumla yerde yattık

-Düşünün, oğlumla birlikte yerde yatıyoruz. Çünkü beyefendi (eşinin genç sevgilisi) bir lira para bırakmamış, jigololuk yapmış. Sürekli telefonum parçalandı deyip yeni telefon aldırmış, satıp parasını yemiş. Sema 41 yaşında bir kadın ve beyefendi de 21 yaşında. Ama Allah'a havale ettim, onun görmesini bekliyorum.