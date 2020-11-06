GELİNİM MUTFAKTA AYSUN KİMDİR?

Bugünden itibaren mutfakta hünerlerini göstererek rakibelerini geçmeye çalışacak olan Aysun Kuşatan 24 yaşındadır. Genç yarışmacı aslen Sakaryalıdır. Üniversite öğrencisidir. 5 yıllık evlidir ve 4 yaşında bir erkek çocuğu sahibidir. İstanbul Pendik'ten yarışmaya katılıyor. Kendisini pratik, çözümcü ve hırslı olarak tanımlıyor. Yarışmada kayınvalidesi ile birlikte altınları toplamaya geliyor. Daha önce Zuhal Topal'la Sofrada programına da katılarak kamera önü deneyimi yaşadı.

GİZEM SANCAKTAR KİMDİR?



Aslen Ankaralı olan Gizem Sancaktar, 1993 senesinde Ankara'da dünyaya geldi. Çiçeği bununda bir gelin olan Gizem, 1 buçuk yıllık evlidir. 2018 yılında dünya evine girdi. Kedi ve köpek besleyen Gizem hayvanları da çok seviyor. Servet Saltuk Sancaktar ile evlidir. Rap müziğini oldukça çok sevmektedir. Eşiyle birlikte Ankara'da yaşamını sürdürmektedir.