Gelinim Mutfakta'da yine heyecan dolu bir haftanın finali vardı ve haftanın en düşük puanını alan yarışmacı belli oldu, hayallerine veda etti. Diğer yandan haftanın birincisi ise 10 bin TL değerinde 5 altın bileziği koluna taktı. Günün birincisi de çeyrek altının sahibi oldu. Elemeye kalan iki gelin arasında sadece 2 puan vardı ve duygusal anlar da yaşandı. İşte Gelinim Mutfakta kim elendi? 6 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Sorularının yanıtı…
6 KASIM CUMA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin Aysun ile İlayda oldu. Aralarında kura çekildi ve şanslı olan gelin İlayda oldu.
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (6 KASIM)
Aysun ve Ezgi en düşük puanı alan gelinler oldu. Haftanın en düşük puanını alan Ezgi 70 puan ile yarışmaya veda etti.
GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi toplam 88 puanla İlayda oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.
GELİNİM MUTFAKTA YENİ FORMATI NEDİR?
Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Onur Büyüktopçu da yemekleri tadacak ve puan verecek.
Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Büyüktopçu'nun puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.
GELİNİM MUTFAKTA AYSUN KİMDİR?
Bugünden itibaren mutfakta hünerlerini göstererek rakibelerini geçmeye çalışacak olan Aysun Kuşatan 24 yaşındadır. Genç yarışmacı aslen Sakaryalıdır. Üniversite öğrencisidir. 5 yıllık evlidir ve 4 yaşında bir erkek çocuğu sahibidir. İstanbul Pendik'ten yarışmaya katılıyor. Kendisini pratik, çözümcü ve hırslı olarak tanımlıyor. Yarışmada kayınvalidesi ile birlikte altınları toplamaya geliyor. Daha önce Zuhal Topal'la Sofrada programına da katılarak kamera önü deneyimi yaşadı.
GİZEM SANCAKTAR KİMDİR?
Aslen Ankaralı olan Gizem Sancaktar, 1993 senesinde Ankara'da dünyaya geldi. Çiçeği bununda bir gelin olan Gizem, 1 buçuk yıllık evlidir. 2018 yılında dünya evine girdi. Kedi ve köpek besleyen Gizem hayvanları da çok seviyor. Servet Saltuk Sancaktar ile evlidir. Rap müziğini oldukça çok sevmektedir. Eşiyle birlikte Ankara'da yaşamını sürdürmektedir.