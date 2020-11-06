Diriliş'in Ertuğrul'u Karadeniz'in efsanesi fırtınalar estiriyor! Barbaros cihana diz çöktürecek

İzleyiciler tarafından heyecanla beklenen Barbaros dizisinin hazırlıkları sürüyor. Tarihin en büyük denizcilerinden birisi olarak bilinen denizlerin fatihi Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını konu alacak dizinin başrolleri için Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe anlaşılmıştı. Dizide Engin Altan Düzyatan Oruç Reis'i ve Barbaros'u ise Ulaş Tuna Astepe canlandıracak. İki ünlü isim yapım şirketinde bir araya geldi. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Barbaros dizisinin ne zaman başlayacağı akıllarda bir soru işareti olarak yer alıyor.

İKİ BAŞROL YAN YANA GELDİ

Dizide Engin Altan Düzyatan Oruç Reis'i ve Barbaros'u ise Ulaş Tuna Astepe canlandıracak. İki ünlü isim yapım şirketinde bir araya geldi. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Barbaros dizisinin ne zaman başlayacağı akıllarda bir soru işareti olarak yer alıyor.