Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu hafta salı günü yayınlanan bölümünde yaşanan gelişmeler heyecanı iyice artırdı. Son sahnede Behzat Çakırbeyli'nin vurulması izleyicileri şaşırtırken EDHO 171. bölüm fragmanı bugün ATV ekranlarında yayınlandı. Yeni bölüme İlyas'ın Hızır Çakırbeyli'ye sarf ettiği "İnsan kaybetmedikçe sevdiklerinin değerini anlayamıyor!" sözleri damgasını vururken Haşmet Façalı yüreğindeki kardeş acısıyla Korkmazların işini bitirmek için harekete geçiyor. Bir yandan Korkmazların işini bitirmeye çalışan Alparslan Çakırbeyli, Yaman'ın ağabeyi Derman'ı hapishanede bitirmek için büyük bir planı devreye alıyor. İşte EDHO 171. bölüm fragmanı

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Seni masada görmek istiyoruz!"

Hızır Çakırbeyli, canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan için hayatta kalması için Yaman Korkmaz'la el sıkışmaya hazırdır. Yaman Korkmaz'ı masaya davet eden Hızır Reis'in aile içindeki gerilimleri de devam etmektedir.