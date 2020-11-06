Demir Demirkan, Türkiye'deki sağlık kurumlarının Kovid-19'un tedavisi ve işleyişi noktasında ABD'ye kıyasla çok iyi olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"ABD'ye ilk geldiğimde teknoloji sistemleri üzerine bu kadar ilerlemiş bir ülkenin, sağlık sektöründe bu kadar geri kaldığını görünce oldukça şaşırmıştım. Türkiye'de sağlık sistemi buraya göre neredeyse 50 yıl ileride ve herkes çok iyi çalışıyor. Burası 350 milyon nüfusa sahip bir ülke ve 50'nin üzerine eyalet yönetiliyor. Bu anlamda (Türkiye'ye göre Kovid-19) süreç biraz daha zorlu geçiyor. Türkiye'nin durumu buraya göre daha iyi. Haberleri izliyorum. Hep çevremle irtibat halindeyim."