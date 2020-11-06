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    'de yaşayan ünlü şarkıcı 'dan Türk sağlık sistemine övgü: "ABD'ye göre neredeyse 50 yıl ileride"

    2016'dan bu yana ’de yaşayan ve sık sık ’ye de gelen ünlü şarkıcı Türk sağlık sistemiyle Amerikan sağlık sistemini karşılaştırdı. Demir Demirkan “ABD'ye ilk geldiğimde teknoloji sistemleri üzerine bu kadar ilerlemiş bir ülkenin, sağlık sektöründe bu kadar geri kaldığını görünce oldukça şaşırmıştım. Türkiye'de sağlık sistemi buraya göre neredeyse 50 yıl ileride ve herkes çok iyi çalışıyor.” dedi.

    , 'deki sağlık kurumlarının Kovid-19'un tedavisi ve işleyişi noktasında 'ye kıyasla çok iyi olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

    "ABD'ye ilk geldiğimde teknoloji sistemleri üzerine bu kadar ilerlemiş bir ülkenin, sağlık sektöründe bu kadar geri kaldığını görünce oldukça şaşırmıştım. Türkiye'de sağlık sistemi buraya göre neredeyse 50 yıl ileride ve herkes çok iyi çalışıyor. Burası 350 milyon nüfusa sahip bir ülke ve 50'nin üzerine eyalet yönetiliyor. Bu anlamda (Türkiye'ye göre Kovid-19) süreç biraz daha zorlu geçiyor. Türkiye'nin durumu buraya göre daha iyi. Haberleri izliyorum. Hep çevremle irtibat halindeyim."

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    Haberler Güncel ABD'de yaşayan ünlü şarkıcı Demir Demirkan'dan Türk sağlık sistemine övgü: "ABD'ye göre neredeyse 50 yıl ileride"