Yasak Elma dizisinin Leyla'sı Tuvana Türkay gündemden düşmeyen isimler arasında yer alıyor. Özel hayatıyla da magazin gündemine konu olan Tuvana Türkay koronavirüse yakalanması ve yenmesiyle de çok konuşulan isimlerden biri oldu. Peki Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli, sağlık durumu nasıl? İşte başarılı oyuncu hakkında merak edilen tüm bilgiler…
TUVANA TÜRKAY SAĞLIK DURUMU NASIL?
Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını açıklayan Tuvana Türkay, hastalığı yendiğini söyledi. 16 gün karantinada kalan oyuncu, virüs nedeniyle akciğerinde hasar oluştuğunu söyledi. Tedavisine evde devam edilen Türkay, "Çok zor atlattım. Kendi gözümden sakınırken nasıl yakalandım bilmiyorum. Testlerim negatif çıksa da evde olmaya devam edeceğim. Bu hastalığın ciğerimde oluşturduğu tahribatı giderebilmem kolay olmayacak" dedi.
TUVANA TÜRKAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
1990 yılında Bulgaristan göçmeni bir ailenin kızı olarak İstanbul'da doğan Tuvana Türkay, önce İstanbul Güneş Koleji'ni bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde devam etti. 2009'da yayınlanmaya başlayan Ayrılık dizisinde Kevok karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde Bade Palalı karakterini canlandırdı. 2014-2015 yılında Kara Para Aşk dizisinde Bahar Çınar karakterine hayat verdi.. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkla da ilgilenen Türkay, 2015 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde sözü müziği kendisine ait olan Ara Ne Olursun isimli parçayı seslendirdi. Daha sonra Mustafa Ceceli aranjörlüğünde "tuana" şarkısını coverladı.
Dizi projeleriyle tanınan Tuvana Türkay, Onur Tuna ile birlikte 2020 yapımı Ağır Romantik filminin başrollerini üstlendi.
Şevval Sam ve Talat Bulut'un başrollerini paylaştığı Yasak Elma ekibine sonradan dahil olan Tuvana Türkay, Leyla karakterini canlandırıyor.