Yasak Elma dizisinin Leyla'sı Tuvana Türkay gündemden düşmeyen isimler arasında yer alıyor. Özel hayatıyla da magazin gündemine konu olan Tuvana Türkay koronavirüse yakalanması ve yenmesiyle de çok konuşulan isimlerden biri oldu. Peki Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli, sağlık durumu nasıl? İşte başarılı oyuncu hakkında merak edilen tüm bilgiler…