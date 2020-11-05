Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Zuhal Olcay, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ve Toprak Can Adıgüzel'in oyuncu kadrosunda yer aldığı Alev Alev dizisi bu akşam saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Dizide dikkat çeken isimlerden birisi de son olarak Çukur dizisinde Azer Kurtuluş karakterini canlandıran Berkay Ateş. Peki, Berkay Ateş kimdir? Alev Alev'in Ozan'ı Berkay Ateş kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı
BERKAY ATEŞ KİMDİR?
Berkay Ateş 19 Şubat 1987'de İstanbul'da doğdu. Abluka filminde Ahmet karakteriyle 22. Altın Koza Film Festivalinde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır. Çeşitli tiyatro oyunlarında boy gösterdikten sonra sinemaya yönelmiş Yarım Kalan Mucize filminde İsyancı, Abluka filminde Ahmet, televizyonda ise Anne dizisinde Cengiz'i, İstanbul Sokakları dizisinde Saltuk karakterine can vermiştir. Berkay Ateş, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur.
ALEV ALEV DİZİSİ HİKAYESİ VE OYUNCULARI
Değdiği tüm hayatları değiştiren alevler, bir yangının külünden yeşeren çiçekler… Kendini bulmanın, yola devam etmenin, adalet arayışı ve gerçek aşkın hikayesi…
Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.
ALEV ALEV'İN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Cemre, aşkla evlendiği kocasının psikolojik ve fiziksel şiddetinden muzdaripken küçük kızıyla birlikte bu yaşamdan kurtulmaya çalışır.
Rüya, varlıklı yaşantısında hayatın acı gerçekleri ile hiç karşılaşmamıştır ve kendi güvenlikli dünyasında yaşar. Çiçek'in ise tek arzusu evlenip mutlu bir yuva kurmaktır ve bunu hayatının merkezine alır. Ancak bu üç kadının yaşamı yaşanan bir yangın ile sonsuza kadar değişecektir. Cemre, Rüya ve Çiçek hayatlarının sıfır noktasına gelerek oldukça zorlu bir mücadele içinde kendilerini bulacaklardır.
YANGIN SAHNESİ NASIL ÇEKİLDİ?
Dizide bir fabrika sarnıca dönüştürüldü ve uzmanlar eşliğinde gerçekten yakıldı. Ardında görkemli bir prodüksiyonun olduğu yangın sahnesi, hikayenin de kilit anı olacak.
Ay Yapım imzalı, ilk bölümüyle 5 Kasım Perşembe akşamı Show TV'de izleyiciyle buluşmaya gün sayan 'Alev Alev'in ilk bölümündeki yangın sahnesi dikkat çekecek.
Boş bir kum fabrikasının gerçek bir sarnıca dönüştürüldüğü yangın sahnesinin çekimleri 10 gün sürerken, toplam hazırlık ise tam 2 ayda gerçekleştirildi. Perde gibi en ince detayların bile sanat ekibinin hummalı çalışmasıyla özel olarak hazırlandığı sahne için kostüm ekibi kullanılan her kostümün pek çok yedeğini yaptı.
Bazı günler kamera arkası ekiple birlikte toplam 400 kişinin çalıştığı sahne için yangın uzmanı, itfaiye ve de bir hastanenin yanık ünitesinde görev alan doktorlardan derinlemesine bilgi alındı.