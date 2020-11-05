Payitaht Abdülhamid dizisi yeni bir transferleriyle çok konuşuluyor. Heyecanla takip edilen Payitaht Abdülhamid dizisi yeni sezonda kadrosuna 7 yeni isim daha dahil etmişti. Diziye son olarak Mercan rolüyle Kurtlar Vadisi'nden tanıdığımız Ali Buhara Mete katıldı. Heyecanın tüm hızıyla sürdüğü diziye son olarak Tek Yürek dizisinde rol alan ünlü oyuncu Vildan Atasever'in katılacağı iddia ediliyor. Ortaya atılan bu iddialar izleyicileri heyecanlandırırken güzel oyuncunun dizide hangi karaktere hayat vereceği merak konusu oldu.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD'E KATILIYOR

Diziye son olarak Tek Yürek dizisinde rol alan ünlü oyuncu Vildan Atasever'in katılacağı iddia ediliyor. Ortaya atılan bu iddialar izleyicileri heyecanlandırırken güzel oyuncunun dizide hangi rolü oynayacağı ise akıllarda bir soru işareti olarak kaldı.