5 KASIM PERŞEMBE DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU



Özde: 20

Rümeysa:7

Sabiha:16

Tuğçe:5

Birben:14

Aleyna:15



DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?



Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Özde oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.



DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?



Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Rümeysa ve Rabia girdi. Kemal Doğulu elenen ismin Rabia olduğunu açıkladı. Daha sonra ise bunun bir şaka olduğunu ve bu hafta kimsenin elenmediğini söyledi.