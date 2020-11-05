Doya Doya Moda'da 42 beden ve üstü yarışmacılar modaya bakış açılarını yansıtıyor. Günün konseptine göre giyinen yarışmacılar jürilerden eleştirilerini ve puanlarını alıyor. Her gün ilgiyle izlenen yarışmada haftanın finaline bir gün kala günün eleştirileri jüriler tarafından yapıldı ve puanlar verildi. Peki günün en yüksek ve en düşük puanını hangi yarışmacılar aldı? Doya Doya Moda günün birincisi hangi yarışmacı oldu? İşte günlük puanların haftanın finalini yakından etkilediği 5 Kasım Perşembe Doya Doya Moda puanlaması…
5 KASIM PERŞEMBE DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Özde: 20
Rümeysa:7
Sabiha:16
Tuğçe:5
Birben:14
Aleyna:15
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Özde oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Rümeysa ve Rabia girdi. Kemal Doğulu elenen ismin Rabia olduğunu açıkladı. Daha sonra ise bunun bir şaka olduğunu ve bu hafta kimsenin elenmediğini söyledi.
DOYA DOYA MODA ÖZDE KİMDİR?
Haftanın finalinden bir gün önce heyecan doruktaydı, Doya Doya Moda günün birincisi hangi yarışmacı oldu? TV8'in hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan yarışmada hem eğlenceli hem de gergin anlar yaşandı. Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu'nun oturduğu Doya Doya Moda'da günün puanları nasıl şekillendi? 6 Kasım Perşembe Doya Doya Moda puanlaması haberimizde yer alıyor.
TUĞÇE SÖZERTAN KİMDİR?
Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı belli oldu. Geçtiğimiz hafta elenen Zeynep Topçu'nun yerine gelen isim Tuğçe Sözertan oldu. Tuğçe Sözertan, 23 yaşında. Aslen Meksikalı olan genç yarışmacı 20 senedir Türkiye'de yaşamını sürdürüyor. 8 aydır evli olan yarışmacı, mum üretimi yapıyor.