Alev Alev dizisi dikkat çeken oyuncu kadrosu ve konusuyla bu akşam ilk bölümüyle saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyiciye merhaba diyecek. Dizide ön planda bulunan isimlerden birisi de Cihangir Ceyhan oldu. Son olarak Çukur dizisinde Azer Kurtuluş karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü ismin hayatı merak ediliyor. Peki, Cihangir Ceyhan kimdir? Alev Alev'in Ömer'i Cihangir Ceyhan kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

CİHANGİR CEYHAN KİMDİR?

Cihangir Ceyhan, 15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Baba tarafından Elazığ, anne tarafından ise Diyarbakırlıdır. İstanbul'da iki buçuk yıl kamera önü oyunculuk dersi aldıktan sonra Diyarbakır'a dönüş yaptı.

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Yusuf isimli sinema filminde yaşadı. Bu filmde Serdar karakterini canlandırdı. Cihangir Ceyhan asıl çıkışını ise online platform üzerinden yayınlanan Sıfır Bir Adana dizisindeki Cio karakteriyle yakaladı. Çukur dizisinde Azer karakterini canlandıran Cihangir Ceyhan ölerek diziye veda etti.