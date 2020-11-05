Alev Alev dizisi dikkat çeken oyuncu kadrosu ve konusuyla bu akşam ilk bölümüyle saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyiciye merhaba diyecek. Dizide ön planda bulunan isimlerden birisi de Cihangir Ceyhan oldu. Son olarak Çukur dizisinde Azer Kurtuluş karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü ismin hayatı merak ediliyor. Peki, Cihangir Ceyhan kimdir? Alev Alev'in Ömer'i Cihangir Ceyhan kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...
CİHANGİR CEYHAN KİMDİR?
Cihangir Ceyhan, 15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Baba tarafından Elazığ, anne tarafından ise Diyarbakırlıdır. İstanbul'da iki buçuk yıl kamera önü oyunculuk dersi aldıktan sonra Diyarbakır'a dönüş yaptı.
İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Yusuf isimli sinema filminde yaşadı. Bu filmde Serdar karakterini canlandırdı. Cihangir Ceyhan asıl çıkışını ise online platform üzerinden yayınlanan Sıfır Bir Adana dizisindeki Cio karakteriyle yakaladı. Çukur dizisinde Azer karakterini canlandıran Cihangir Ceyhan ölerek diziye veda etti.
ALEV ALEV DİZİSİ HİKAYESİ VE OYUNCULARI
Değdiği tüm hayatları değiştiren alevler, bir yangının külünden yeşeren çiçekler… Kendini bulmanın, yola devam etmenin, adalet arayışı ve gerçek aşkın hikayesi…
Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.
ALEV ALEV'İN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Cemre, aşkla evlendiği kocasının psikolojik ve fiziksel şiddetinden muzdaripken küçük kızıyla birlikte bu yaşamdan kurtulmaya çalışır.
Rüya, varlıklı yaşantısında hayatın acı gerçekleri ile hiç karşılaşmamıştır ve kendi güvenlikli dünyasında yaşar. Çiçek'in ise tek arzusu evlenip mutlu bir yuva kurmaktır ve bunu hayatının merkezine alır. Ancak bu üç kadının yaşamı yaşanan bir yangın ile sonsuza kadar değişecektir. Cemre, Rüya ve Çiçek hayatlarının sıfır noktasına gelerek oldukça zorlu bir mücadele içinde kendilerini bulacaklardır.
YANGIN SAHNESİ NASIL ÇEKİLDİ?
Dizide bir fabrika sarnıca dönüştürüldü ve uzmanlar eşliğinde gerçekten yakıldı. Ardında görkemli bir prodüksiyonun olduğu yangın sahnesi, hikayenin de kilit anı olacak.
Ay Yapım imzalı, ilk bölümüyle 5 Kasım Perşembe akşamı Show TV'de izleyiciyle buluşmaya gün sayan 'Alev Alev'in ilk bölümündeki yangın sahnesi dikkat çekecek.
Boş bir kum fabrikasının gerçek bir sarnıca dönüştürüldüğü yangın sahnesinin çekimleri 10 gün sürerken, toplam hazırlık ise tam 2 ayda gerçekleştirildi. Perde gibi en ince detayların bile sanat ekibinin hummalı çalışmasıyla özel olarak hazırlandığı sahne için kostüm ekibi kullanılan her kostümün pek çok yedeğini yaptı. Bazı günler kamera arkası ekiple birlikte toplam 400 kişinin çalıştığı sahne için yangın uzmanı, itfaiye ve de bir hastanenin yanık ünitesinde görev alan doktorlardan derinlemesine bilgi alındı.
Dünyadaki örneklerini aratmayacak ve üzerinden zaman geçse de konuşulacak bu sahnenin çekimleri sırasında oyuncular da izleyicilere yansıyacak o büyük heyecanı yaşadı.