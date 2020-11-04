DOYA DOYA MODA RÜMEYSA KİMDİR?



Doya Doya Moda'nın 2. sezon yarışmacılarından Rümeysa Buyuran, 22 yaşında aslen Rizeli, 1.68 boyunda 95 kilo 46 beden. Tarzına çok güvendiğini söyleyen yarışmacı, "Bulunduğum yerde dikkat çekmeyi severim. Çünkü kendime güveniyorum. Herkes bana baksın istiyorum. Rakiplerim tabii ki benden korkmalı" dedi.



BİRBEN COŞKUN KİMDİR?



Doya Doya Moda yarışmasına İzmir'den katılan Birben Coşkun, 24 yaşında. Yarışmacı, kendisine ait bir pastaneye sahip ve onun işletmeciliğini yaparken organizasyon işleriyle de uğraşıyor. Tütü etekler yaparak para kazandığını daha sonra pastacılık yapmaya başladığını anlatan genç yarışmacı, yaşadığı zor günleri anlatırken gözyaşlarını tutamamıştı. Babasını yurt dışında olması nedeniyle senede 1 kez görebildiğini söylemişti. Birben, "Benim için moda insanın kendini ve vücudunu tanıyıp kendini en iyi şekilde ifade edebilmesidir diyor"



