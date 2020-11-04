Doya Doya Moda'da 42 beden ve üstü yarışmacılar stillerini sergiliyor. Her gün ilgiyle izlenen yarışmada hafta ortasında günün eleştirileri jüriler tarafından yapıldı ve puanlar verildi. Peki günün en yüksek ve en düşük puanını hangi yarışmacılar aldı? Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? Günlük puanların haftanın finalini yakından etkilediği 4 Kasım Çarşamba Doya Doya Moda puan durumu haberimizde yer alıyor.
4 KASIM ÇARŞAMBA DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Rabia:17
Özde:7
Rümeysa:11
Sabiha:12
Tuğçe:5
Birben:6
Aleyna:5
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Özde oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Rümeysa ve Rabia girdi. Kemal Doğulu elenen ismin Rabia olduğunu açıkladı. Daha sonra ise bunun bir şaka olduğunu ve bu hafta kimsenin elenmediğini söyledi.
DOYA DOYA MODA RÜMEYSA KİMDİR?
Doya Doya Moda'nın 2. sezon yarışmacılarından Rümeysa Buyuran, 22 yaşında aslen Rizeli, 1.68 boyunda 95 kilo 46 beden. Tarzına çok güvendiğini söyleyen yarışmacı, "Bulunduğum yerde dikkat çekmeyi severim. Çünkü kendime güveniyorum. Herkes bana baksın istiyorum. Rakiplerim tabii ki benden korkmalı" dedi.
BİRBEN COŞKUN KİMDİR?
Doya Doya Moda yarışmasına İzmir'den katılan Birben Coşkun, 24 yaşında. Yarışmacı, kendisine ait bir pastaneye sahip ve onun işletmeciliğini yaparken organizasyon işleriyle de uğraşıyor. Tütü etekler yaparak para kazandığını daha sonra pastacılık yapmaya başladığını anlatan genç yarışmacı, yaşadığı zor günleri anlatırken gözyaşlarını tutamamıştı. Babasını yurt dışında olması nedeniyle senede 1 kez görebildiğini söylemişti. Birben, "Benim için moda insanın kendini ve vücudunu tanıyıp kendini en iyi şekilde ifade edebilmesidir diyor"