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    • Magazin
    • 04.11.2020 17:35
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    • 04.11.2020 17:35
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    Gündemde en çok araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Yıllar önce vizyona girdiğinde ilgiyle izlenen film televizyon ekranlarına geldiğinde de aynı heyecanla izlenmeye devam ediyor. Bu akşam ekrana gelecek olan filmi yayın akışında gören izleyiciler hakkındaki bilgileri edinmek için araştırmalara başladı. Peki ?

    takvim.com.tr
    Görevimiz Tehlike: Yansımalar konusu ve oyuncuları!

    Orjinal adı Mission: Impossible Fallout olan Görevimiz Tehlike: Yansımalar bu akşam televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Yönetmek koltuğunda Christopher McQuarrie'nin oturduğu aksiyon dolu sahneleriyle hafızalara kazınan Görevimiz Tehlike: Yansımalar hakkında merak edilen bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte Görevimiz Tehlike: Yansımalar konusu ve oyuncuları, Görevimiz Tehlike: Yansımalar ne zaman çekildi? Sorusunun yanıtı…

    GÖREVİMİZ TEHLİKE: YANSIMALAR NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

    Film 2018 yılında çekildi

    GÖREVİMİZ TEHLİKE: YANSIMALAR KONUSU NEDİR?

    Solomon Lane'nin yakalanmasından iki yıl sonra örgütünün kalıntıları olan Sendika, Havariler adlı bir terörist grup olarak yeniden örgütlenmiştir. Ethan Hunt ise, birlikte çalıştığı IMF ekibi ve birkaç dostuyla beraber sıkıntılı bir sürecin içindedir. Berlin'deki bir plütonyumu kurtarma görevinin ters gitmesi sonucunda dünya, sendikanın eski üyeleri tarafından kurulan bir terör örgütü olan Havariler'in tehdidi ile karşı karşıya kalır. Bu yüzden CIA ile ters düşen Ethan Hunt, denetimsizliği ve görevi yerine getirmeyi kendi başına üstlenince CIA sadakatini ve güdülerini sorgulamaya başlar ve onu kara listeye alır. Ancak insanlığı tehdit eden yeni bir tehlikenin ortaya çıkmasıyla herkes zamana karşı bir yarışa girecektir.

    GÖREVİMİZ TEHLİKE OYUNCULARI KİMLER?

    Tom Cruise - Ethan Hunt
    Rebecca Ferguson Ilsa Faust
    Ving Rhames - Luther Stickell
    Simon Pegg - Benji Dunn
    Alec Baldwin - Alan Hunley
    Sean Harris - Solomon Lane
    Vanessa Kirby
    Henry Cavill
    Sian Brooke
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