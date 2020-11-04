Orjinal adı Mission: Impossible Fallout olan Görevimiz Tehlike: Yansımalar bu akşam televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Yönetmek koltuğunda Christopher McQuarrie'nin oturduğu aksiyon dolu sahneleriyle hafızalara kazınan Görevimiz Tehlike: Yansımalar hakkında merak edilen bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte Görevimiz Tehlike: Yansımalar konusu ve oyuncuları, Görevimiz Tehlike: Yansımalar ne zaman çekildi? Sorusunun yanıtı…
GÖREVİMİZ TEHLİKE: YANSIMALAR NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Film 2018 yılında çekildi
GÖREVİMİZ TEHLİKE: YANSIMALAR KONUSU NEDİR?
Solomon Lane'nin yakalanmasından iki yıl sonra örgütünün kalıntıları olan Sendika, Havariler adlı bir terörist grup olarak yeniden örgütlenmiştir. Ethan Hunt ise, birlikte çalıştığı IMF ekibi ve birkaç dostuyla beraber sıkıntılı bir sürecin içindedir. Berlin'deki bir plütonyumu kurtarma görevinin ters gitmesi sonucunda dünya, sendikanın eski üyeleri tarafından kurulan bir terör örgütü olan Havariler'in tehdidi ile karşı karşıya kalır. Bu yüzden CIA ile ters düşen Ethan Hunt, denetimsizliği ve görevi yerine getirmeyi kendi başına üstlenince CIA sadakatini ve güdülerini sorgulamaya başlar ve onu kara listeye alır. Ancak insanlığı tehdit eden yeni bir tehlikenin ortaya çıkmasıyla herkes zamana karşı bir yarışa girecektir.
GÖREVİMİZ TEHLİKE OYUNCULARI KİMLER?
Tom Cruise - Ethan Hunt
Rebecca Ferguson Ilsa Faust
Ving Rhames - Luther Stickell
Simon Pegg - Benji Dunn
Alec Baldwin - Alan Hunley
Sean Harris - Solomon Lane
Vanessa Kirby
Henry Cavill
Sian Brooke